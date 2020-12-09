«Речь удалось восстановить»: что происходит с разбитой инсультом Еленой Кондулайнен

Через пару дней Елена Кондулайнен могла бы блистать на сцене в спектакле Театра Луны «Маки». Но, к сожалению, артистке пока так и не удалось восстановиться после инсульта, который она перенесла в июле этого года. Тогда женщину госпитализировали прямо с посиделок в парке, позднее диагностировав острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга.

Уже месяц о ее жизни нет никаких новостей. Сейчас звезда 90-х почти перестала общаться даже со старинными друзьями и коллегами, замкнулась в себе и редко выходит из дома. «Она в какой-то изоляции, не пишет, не звонит, уже больше месяца ее не слышал, — рассказал худрук Театра Луны Сергей Проханов. — Наверно, не хочет ни с кем контактировать, старается прийти в себя».

В запланированных на декабрь спектаклях роли Кондулайнен сыграют другие актрисы, однако, в театре с нетерпением ждут возвращения Елены Ивановны к работе. Одной из немногих, с кем она выходит на связь оказалась подруга, никак не связанная с миром шоу-бизнеса, Марина Миронова. «Недавно общалась с Еленой, речь у нее сейчас прекрасная, — говорит она. — Разумеется, ей показан покой и позитивные эмоции, чему мы и будем всемерно способствовать. Она соблюдает определенный режим, слушается рекомендаций врачей. Настроение спокойное и философское, она — молодец!»

Рядом с артисткой постоянно находится сиделка, которая помогает ей выходить на прогулки, готовит пищу. Так же за ней ухаживают сыновья — Александр и Михаил. Несмотря на то, что изначально доктора давали очень маленькие шансы на то, что Кондулайнен удастся вернуться к нормальной жизни, друзья верят в возможность ее полного восстановления.