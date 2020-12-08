Ирина Хакамада: «Самый лучший секс был до 55 с любовником на 30 лет младше»

Хакамада утверждает, что такое семейное существование не для всех. «Это должен быть высочайший уровень осознанности. Формат не подходит тем, кто на самом деле подразумевает под свободными отношениями «делаю что хочу, а живем мы вместе, потому что есть ребенок или мы не можем поделить площадь». Это для взрослых людей, которые ценят друг друга как личность, они не могут друг без друга, способны говорить сутками», — рассказала политик.

Для Ирины Муцуовны нет запретных тем. Она не скрывает, что у нее часто были любовники, гораздо моложе нее. И ей очень жаль, что в России, увы, существует серьезная дискриминация по возрасту.

«Самый лучший секс был с 45 до 55. В тот период у меня появился молодой человек, младше меня на 30 лет. Мы прекрасно провели с ним пять лет», — поделилась Хакамада.

Звезда до сих пор может до утра веселиться на вечеринках. И это восхищает ее молодых поклонников. «Мои друзья становятся все младше и младше. Но они со мной на «ты». Все за мной ухаживают и удивляются моей монстрской энергии. Мы приходим к 12 ночи, но они ломаются уже к двум. А я не ем после семи вечера, не сильно пью. Если музыка мне нравится, то она как наркотик. Я готова качать сколько угодно. Виски можно разбавлять льдом до верха», — делится Хакамада.