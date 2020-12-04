Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

До Нового года 2021 осталось совсем немного времени, так что пора заняться важными делами и подготовкой к празднику, к примеру, написать письмо Деду Морозу. Сегодня.Lifestyle собрали шесть полезных советов, которые помогут детям и взрослым правильно составить важный "документ" для Деда Мороза, чтобы он точно ничего не забыл.

Санта Клаус, Рованиеми, Финляндия ФОТО: PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS

1. Приветствие

Вежливость ценится всегда и везде, и этот случай – не исключение. Слова "уважаемый Дед Мороз" или "дорогой Дедушка Мороз" однозначно расположат к себе. Ведь нельзя просто взять и сразу начать требовать подарки.

2. Вежливость всегда и во всем

Вежливость важна не только в обращении к Деду Морозу, но и в дальнейшем тексте вашего письма. Не лишним будет спросить, как дела у Дедушки Мороза, как он себя чувствует, не устал ли он еще. Кроме того, не забывайте поздравить Деда Мороза с наступающим праздником.

3. Представьтесь

Помните, что Дед Мороз один, а тех, кому он приносит подарки, очень много. Поэтому не лишним будет представиться и написать несколько строк о себе. После чего уже можно будет перейти к просьбам о подарках.

4. Не будьте жадиной

У каждого человека есть несколько желаний, которые он хочет воплотить в жизнь. Но это совсем не значит, что над письмом Деду Морозу необходимо сидеть сутки и писать ему все свои 50 желаний. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном, но наиболее важном для вас.

5. Обещания Деду Морозу

Важно понимать, что ничего не происходит просто так и подарки не дарят просто потому что настал праздник. Важно научиться обещать и делать что-то взамен. Например, не вредничать целый год, хорошо учиться, помогать маме убираться в доме и подобное.

6. Красивое завершение

Списком подарков заканчивать письмо нельзя. Необходимо обязательно поблагодарить Деда Мороза за внимание и вежливо попрощаться.

Куда отправить письмо Деду Морозу

Написать письмо Деду Морозу, Санта-Клаусу или Святому Николаю – это половина дела. Теперь нужно его отправить. Вот адреса самых настоящих новогодних волшебников, которым можно адресовать свое письмо и даже получить на него ответ.