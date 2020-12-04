Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

Сегодня, 4 декабря, настал чудесный, добрый, интересный праздник – Международный день написания писем и заказа подарков Деду Морозу. Он посвященный взрослым и детям во всем мире, которые верят в этого зимнего волшебника и с нетерпением ждут наступления Нового года.
До Нового года 2021 осталось совсем немного времени, так что пора заняться важными делами и подготовкой к празднику, к примеру, написать письмо Деду Морозу. Сегодня.Lifestyle собрали шесть полезных советов, которые помогут детям и взрослым правильно составить важный "документ" для Деда Мороза, чтобы он точно ничего не забыл.
1. Приветствие
Вежливость ценится всегда и везде, и этот случай – не исключение. Слова "уважаемый Дед Мороз" или "дорогой Дедушка Мороз" однозначно расположат к себе. Ведь нельзя просто взять и сразу начать требовать подарки.
2. Вежливость всегда и во всем
Вежливость важна не только в обращении к Деду Морозу, но и в дальнейшем тексте вашего письма. Не лишним будет спросить, как дела у Дедушки Мороза, как он себя чувствует, не устал ли он еще. Кроме того, не забывайте поздравить Деда Мороза с наступающим праздником.
3. Представьтесь
Помните, что Дед Мороз один, а тех, кому он приносит подарки, очень много. Поэтому не лишним будет представиться и написать несколько строк о себе. После чего уже можно будет перейти к просьбам о подарках.
4. Не будьте жадиной
У каждого человека есть несколько желаний, которые он хочет воплотить в жизнь. Но это совсем не значит, что над письмом Деду Морозу необходимо сидеть сутки и писать ему все свои 50 желаний. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном, но наиболее важном для вас.
5. Обещания Деду Морозу
Важно понимать, что ничего не происходит просто так и подарки не дарят просто потому что настал праздник. Важно научиться обещать и делать что-то взамен. Например, не вредничать целый год, хорошо учиться, помогать маме убираться в доме и подобное.
6. Красивое завершение
Списком подарков заканчивать письмо нельзя. Необходимо обязательно поблагодарить Деда Мороза за внимание и вежливо попрощаться.
Куда отправить письмо Деду Морозу
Написать письмо Деду Морозу, Санта-Клаусу или Святому Николаю – это половина дела. Теперь нужно его отправить. Вот адреса самых настоящих новогодних волшебников, которым можно адресовать свое письмо и даже получить на него ответ.
- Резиденция Санта-Клауса в Лапландии. В этой северной стране живет настоящий Санта-Клаус, который ежегодно получает письма на всех языках мира от детей и взрослых. Написать ему можно по адресу: Santa Claus, Arctic Circle, 96930, Rovaniemi, Finland. Или же посетить его официальный сайт.
- Резиденция Деда Мороза в Виликом Устюге. А в России живет настоящий русский Дед Мороз, который так же, как его северный коллега получает сотни и тысячи писем от детей и взрослых. Написать Деду Морозу можно по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Почта Деда Мороза или в электронном виде на официальном сайте.