Душа нараспашку: Дженнифер Лопес в сияющем костюме засветила пышную грудь

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес является активным пользователем социальных сетей, в котором публикует откровенные фото в соблазнительных нарядах. Ее Instagram уже насчитывает 133 млн пользователей, а каждая публикация собирает огромное количество лайков и комментариев.

Так, для вручения премии American Music Awards Дженнифер выбрала блестящее платье, состоящее из топа и юбки. Одежда украшена множеством стразов, но поклонников больше привлекло глубокое декольте Лопес, пишет портал Clutch.

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Фанаты не остались равнодушными и завалили ДжейЛо множеством восторженных комментариев.

«Еще один культовый образ», «Просто прекрасно!!!!! Не останавливайся J! Ты продолжаешь показывать им, что никогда не уйдешь !!», «Ух ты выглядишь потрясающе!», «Великолепно», «Как вы стареете», «Очень красивая», «Она идеальная», - прокомментировали пользователи Сети.