«Стерта левая сторона лица»: звезда «Холостяка» разбилась на Бали

В скором времени Адаменко вышла на связь и рассказала подписчикам, что никто ее не избивал. Лиза просто попала в аварию, катаясь по острову. «Я ехала на байке (впервые и последний раз без шлема). Из байка выпал телефон, я остановилась, нагнулась для того, чтобы его поднять, и меня накрыло сверху моим немаленьким байком! Искры из глаз, еще один микросотряс, и лишь легкое головокружение, и стерта левая сторона моего лица, и больше ни единой царапины. В 200 метрах от виллы самых замечательных людей на этом острове, которые приехали, забрали меня, мой байк, оказали мне первую помощь, и я даже не плакала за все это время!» — рассказала Лиза.