Где в Таллинне выбрать ёлку и какая лучше всего подойдёт вам

Многие откладывают покупку елки и декор своего дома к праздникам до последнего момента. Однако, это так здорово сделать заранее и создать атмосферу праздника! Этот год выдался настолько тяжелым для всех, что подобное занятие гарантировано поднимет вам настроение. Читайте подробно, где в Эстонии и в Таллинне можно приобрести символ Нового года и рождества.
Люди делятся на два типа – тех, кто из года в год достает с антресолей одну и ту же многоразовую искусственную елку, и тех, кто не представляет себе Нового года без запаха хвои и поэтому предпочитает каждый год покупать живую ель, пишет портал Rus.Postimees.
Искусственные новогодние елки бывают всех цветов и размеров, некоторые выглядят очень натурально, и если вам жаль настоящее деревце, которое после праздников придется выбросить, то, возможно, искусственная елка – ваш вариант.
Сегодня речь пойдет о живых елках – колючих, пахучих, и навевающих воспоминания о детстве. Если вы из тех, кто чтит традиции и каждый год отправляется в поход за елкой, то у вас наверняка есть проверенное место, где вы ее покупаете. А если вы решили, что в именно этот Новый год должен стать особенным и что вам и вашим детям будет приятнее найти подарки под живой елкой, то, возможно, вам пригодятся наши советы.
Итак, где взять живую елку и во сколько обойдется такое удовольствие?
Если у вас есть автомобиль и время
Если у вас есть собственное транспортное средство, то вам повезло. В таком случае вы сможете сами съездить в лес и срубить дерево, которое подойдет вам по всем параметрам. Самый честный способ – купить ель в государственном лесу через специальную страничку RMK.
Цены на настоящие елки из настоящего леса весьма привлекательны. Здесь, впрочем, как и в большинстве других пунктов продажи, цена зависит от желаемой высоты. Маленькая елочка высотой до 1 метра стоит всего 3 евро, средняя, до двух метров – 8 евро, а основательная ель до самого потолка, ростом до трех метров – 13 евро. Вы можете выбрать и более высокое деревце, цена в таком случае также возрастет. На сайте RMK вы найдете ответы на все вопросы на русском языке – где срубить, как оплатить, что можно делать в лесу, а что нельзя. На страничке есть и виртуальная карта эстонских лесов, так что вы можете превратить поездку за елкой в лес в соседний уезд в увлекательное приключение для всей семьи.
Если у вас есть автомобиль, но нет времени
RMK предлагает елки по выгодной цене, но не забывайте, что в конечном итоге вам придется потратиться не только на деревце, но и на бензин, чтобы доехать до леса и обратно.
В крупных городах большие строительные и садоводческие магазины предлагают широкий ассортимент живых елей и пихт на любой вкус и кошелек - срезанных и в горшках, а также гирлянд, игрушек, подставок - в общем, в одном месте можно купить все. Однако зачастую такие магазины находятся на окраинах, и если у вас нет автомобиля, то добраться туда будет проблематично, а поездка домой на общественном транспорте с колючей красавицей в обнимку – сомнительное удовольствие. Впрочем, крупные магазины часто предлагают доставить елку на дом, так что можно воспользоваться этой услугой.
В крупных строительных магазинах, а также в магазинах растений
Все крупнейшие магазины такого профиля уже вовсю торгуют елками – рождественский сезон начинается в конце ноября – начале декабря. В таких магазинах разбегаются глаза от изобилия, поэтому будьте готовы к тому, что вам захочется купить все и сразу. Если вы не хотите оставить весь праздничный бюджет в одном магазине, лучше составить список необходимых покупок заранее.
Цены на эти елки ожидаемо выше, чем на елки из государственного леса. Популярные в скандинавских странах пихты выглядят пышнее, но и стоят дороже.
В магазине Hortes цены на рождественские ели тоже начинаются с 9,99 и сопоставимы с ценами Hansaplant. Эти магазины на своих страничках в интернете указали цены на елки, так что прицениться можно и из дома.
Старший продавец магазина Bauhof Мерье Паяорг охотно рассказала о том, что предпочитают покупать к Рождеству жители Таллинна. По ее словам, чаще всего за елками приезжают на выходных – людям приятнее выбирать в спокойной атмосфере. Часто вместе с елками покупают и гирлянды, они есть на любой вкус и кошелек. Сейчас маленькие огоньки уже не слишком похожи на громоздкие и капризные елочные гирлянды нашего детства – используются преимущественно LED-лампочки, которые куда более долговечны и безопасны, и гирлянды можно повесить как в помещении, так и на улице. Если вдруг купленная гирлянда не подойдет к вашему интерьеру, то в магазине ее охотно поменяют на другую, сказала Паяорг.
Что же выбрать - елку или пихту? Паяорг говорит, что здесь все зависит исключительно от ваших предпочтений, но пихты, хоть они и дороже, имеют существенный плюс: «Они не осыпаются, а просто выцветают и высыхают, и после праздников вынести пихту проблемы не составит». Пихты имеют приятный серебристый оттенок и совсем не колючие иголочки - хвоинки более плоские и мягкие, чем у обычной елки. Все елки в магазин доставляют из Голландии. Покупатель может выбрать любую, осмотреть ее со всех сторон, а при покупке в магазине ее аккуратно упакуют в сетку, и нести ее домой будет удобно. Магазин также предлагает услугу доставки, так что вы можете купить и отправить елку, например, в подарок родителям - елку можно выбрать и в интернет-магазине, доставка обойдется в 5,50 евро. Если полученная елочка по какой-либо причине не устроит покупателя, то ее охотно поменяют в любом ближайшем магазине Bauhof. Цены на елки и пихты также доступны на страничке фирмы в Интернете.
Если у вас нет ни машины, ни времени
Перед самым Рождеством у многих торговых центров вырастают елочные базары. Действительно, это очень удобно – специально ехать никуда не надо, нести недалеко. Однако не стоит забывать, что, скорее всего, елочка на таком базаре обойдется дороже. Например, фирма Rikets Lilled буквально накануне открыла торговлю елками и пихтами у столичного универмага Stockmann. По словам продавца Ханнеса, в пятницу всего за несколько часов было продано шесть деревьев, но он предполагает, что больше удастся продать вечером, когда люди пойдут домой с работы и не смогут пройти мимо ярких лампочек и ароматных елок. Пихта высотой в 175-200 см на этом елочном базаре стоит 60 евро, елочка той же высоты – 30 евро.
Не рано ли?
Мерье Падаорг рассказала, что елки, купленные сейчас, при должном уходе простоят не меньше месяца. Главное, по ее словам, не забывать подливать воду: «Обычно подставки для елок – совсем небольшие, а елки пьют много, и вода кончается быстро. Если забывать подливать воду, то деревце быстро высохнет и осыплется». Падаорг добавила, что если вы пойдете за елкой в мороз, то перед тем, как внести ее в комнату, оставьте на какое-то время в прихожей или просто в прохладном месте, чтобы она согрелась постепенно – перепады температур могут плохо сказаться на вашей елке.
Елка - неизменный атрибут Рождества и Нового года, но если у вас нет возможности поставить дома большую, пышную ель - не расстраивайтесь, ведь в первую очередь праздник становится праздником, когда у вас есть новогоднее настроение.