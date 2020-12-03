Где в Таллинне выбрать ёлку и какая лучше всего подойдёт вам

В крупных строительных магазинах, а также в магазинах растений

Продажа елок в Эстонии. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja

Все крупнейшие магазины такого профиля уже вовсю торгуют елками – рождественский сезон начинается в конце ноября – начале декабря. В таких магазинах разбегаются глаза от изобилия, поэтому будьте готовы к тому, что вам захочется купить все и сразу. Если вы не хотите оставить весь праздничный бюджет в одном магазине, лучше составить список необходимых покупок заранее.

Цены на эти елки ожидаемо выше, чем на елки из государственного леса. Популярные в скандинавских странах пихты выглядят пышнее, но и стоят дороже.

В магазине Hortes цены на рождественские ели тоже начинаются с 9,99 и сопоставимы с ценами Hansaplant. Эти магазины на своих страничках в интернете указали цены на елки, так что прицениться можно и из дома.

Старший продавец магазина Bauhof Мерье Паяорг охотно рассказала о том, что предпочитают покупать к Рождеству жители Таллинна. По ее словам, чаще всего за елками приезжают на выходных – людям приятнее выбирать в спокойной атмосфере. Часто вместе с елками покупают и гирлянды, они есть на любой вкус и кошелек. Сейчас маленькие огоньки уже не слишком похожи на громоздкие и капризные елочные гирлянды нашего детства – используются преимущественно LED-лампочки, которые куда более долговечны и безопасны, и гирлянды можно повесить как в помещении, так и на улице. Если вдруг купленная гирлянда не подойдет к вашему интерьеру, то в магазине ее охотно поменяют на другую, сказала Паяорг.

Что же выбрать - елку или пихту? Паяорг говорит, что здесь все зависит исключительно от ваших предпочтений, но пихты, хоть они и дороже, имеют существенный плюс: «Они не осыпаются, а просто выцветают и высыхают, и после праздников вынести пихту проблемы не составит». Пихты имеют приятный серебристый оттенок и совсем не колючие иголочки - хвоинки более плоские и мягкие, чем у обычной елки. Все елки в магазин доставляют из Голландии. Покупатель может выбрать любую, осмотреть ее со всех сторон, а при покупке в магазине ее аккуратно упакуют в сетку, и нести ее домой будет удобно. Магазин также предлагает услугу доставки, так что вы можете купить и отправить елку, например, в подарок родителям - елку можно выбрать и в интернет-магазине, доставка обойдется в 5,50 евро. Если полученная елочка по какой-либо причине не устроит покупателя, то ее охотно поменяют в любом ближайшем магазине Bauhof. Цены на елки и пихты также доступны на страничке фирмы в Интернете.

Если у вас нет ни машины, ни времени

Перед самым Рождеством у многих торговых центров вырастают елочные базары. Действительно, это очень удобно – специально ехать никуда не надо, нести недалеко. Однако не стоит забывать, что, скорее всего, елочка на таком базаре обойдется дороже. Например, фирма Rikets Lilled буквально накануне открыла торговлю елками и пихтами у столичного универмага Stockmann. По словам продавца Ханнеса, в пятницу всего за несколько часов было продано шесть деревьев, но он предполагает, что больше удастся продать вечером, когда люди пойдут домой с работы и не смогут пройти мимо ярких лампочек и ароматных елок. Пихта высотой в 175-200 см на этом елочном базаре стоит 60 евро, елочка той же высоты – 30 евро.

Не рано ли?

Мерье Падаорг рассказала, что елки, купленные сейчас, при должном уходе простоят не меньше месяца. Главное, по ее словам, не забывать подливать воду: «Обычно подставки для елок – совсем небольшие, а елки пьют много, и вода кончается быстро. Если забывать подливать воду, то деревце быстро высохнет и осыплется». Падаорг добавила, что если вы пойдете за елкой в мороз, то перед тем, как внести ее в комнату, оставьте на какое-то время в прихожей или просто в прохладном месте, чтобы она согрелась постепенно – перепады температур могут плохо сказаться на вашей елке.