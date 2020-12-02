Проживающая в Санкт-Петербурге певица из Эстонии представит страны Балтии на конкурсе «Миссис Вселенная»!

На конкурсе Александра представит страны Балтии. Путешествие балтийской красавицы начнется уже 1 декабря, но оно будет виртуальным. Впервые за всю историю, «Миссис Вселенная» пройдёт в режиме онлайн. Однако конкурсанток этот факт не остановил, и в конкурсе примут участие около 100 красавиц со всего мира! Как это будет, увидим на официальном сайте «Миссис Вселенная» и на Странице конкурса в Фэйсбук. Уже открыто голосование за участниц, которое продлится до 24 декабря.

Поддержим же страны Балтии своими голосами! Примечательно то, что на конкурс Александра отправляется не от эстонских агентов, коих огромное множество, а от Федерации «Миссис Санкт-Петербург», ведь в 2019 году Александра стала Вице-Миссис СПб, и именно эта организация имеет первичное право отправлять участниц на международные конкурсы именно от стран Балтии!

Напомним, что в марте 2020 года Александра застряла в Эстонии на 4,5 месяца со своей дочкой из-за закрытия границ, где всё это время она проживала в разлуке со своим супругом и отцом дочери Алисы. Именно за это время родились новые песни «На карантине» и «Границы», и были сняты клипы на них, которые нашли огромный отклик в сердцах людей.