С цветами, в фате и с молодым мужем под руку: Сеть изумилась свадебным фото Софии Ротару

Руслан Евдокименко, сын Софии Ротару, ранее показывал в Сети фотографии родителей с их свадьбы. «22 сентября - особый День в нашей Семье! Свадьба родителей и наша помолвка!», - рассказал Руслан Евдокименко в своем профиле в Instagram, делится портал Clutch .

Поклонники звездного семейства начали писать в комментариях: «Красивая пара! Я наверное, одна, кто считает, что Руслан Анатольевич похож на маму.... Ну глаза-то мамины, ну видно же!», «22 сентября 1968 года произошёл один из важных дней в жизни твоих родителей Софии Михайловны и Анатолия Кирилловича. Они создали свою семью крепкую, дружную в которой царила любовь и взаимопонимание. Светлая память твоему папе, а маме Софии Михайловне крепкого здоровья, долгих лет жизни и творческого долголетия. Вашей семье желаю счастья, любви, семейного благополучия. Любите друг друга, берегите друг друга и будьте счастливы!», «Как у вас все совпало! Молодцы!».