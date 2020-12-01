Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения

Что такое ВИЧ и СПИД: чем они отличаются

Многие люди думают, что ВИЧ и СПИД – это одно и тоже. На самом деле это не так. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – это вирус, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). ВИЧ, который медики недавно приравняли к диабету, может ослабить иммунную систему до определенного состояния, когда в организме начинают развиваться так называемые оппортунистические заболевания, с которыми здоровая иммунная система обычно справляется.

Попадая в организм человека, ВИЧ подрывает иммунную систему, нападая на определенные клетки, призванные бороться с инфекциями, – Т-лимфоциты или клетки CD4. С течением времени ВИЧ разрушает такое количество этих клеток, что организм больше не может защищать себя от некоторых видов рака, вирусов, бактерий, грибков или паразитов.

Если не лечиться, ВИЧ-инфекция приводит к СПИДу – комплексу заболеваний, возникающих у ВИЧ-положительного человека на фоне сниженного иммунитета.

Как передается ВИЧ: пути заражения

незащищенный (без презерватива) секс;

совместное или повторное использование шприцев, игл и другого инъекционного оборудования;

использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга;

использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками крови;

передача вируса от ВИЧ-позитивной матери ребенку – во время беременности, родов и при кормлении грудью.

При наличии инфекций, передающихся половым путем и сопровождающихся возникновением открытых язвочек (например, герпес), опасность передачи ВИЧ при сексуальных контактах увеличивается в 2-5 раз.

Как ВИЧ не передается

Люди часто боятся заразиться ВИЧ при обычном бытовом контакте. На самом деле, эти страхи утрированы, и общение с ВИЧ-позитивными (или ВИЧ-положительными) людьми в быту безопасно.

ВИЧ не передается:

при рукопожатии или объятиях;

через пот или слезы;

при кашле и чихании;

при использовании общей посуды или постельного белья;

при совместном использовании ванны и/или унитаза;

при совместных занятиях спортом;

в общественном транспорте;

через животных или при укусах насекомых;

при поцелуе/через слюну (ВИЧ не передается при поцелуе, так как концентрация вируса в слюне недостаточна для инфицирования).

Неутешительная статистика