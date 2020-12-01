Ср, 2.12.2020
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Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения

ВИЧ. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panthermedia/Scanpix/Andriy Popov

Сегодня, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы против СПИДа. Целью этого дня является повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе. Чем отличается ВИЧ и СПИД и как не заразиться, пишет Сегодня.

Что такое ВИЧ и СПИД: чем они отличаются

Многие люди думают, что ВИЧ и СПИД – это одно и тоже. На самом деле это не так. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – это вирус, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). ВИЧ, который медики недавно приравняли к диабету, может ослабить иммунную систему до определенного состояния, когда в организме начинают развиваться так называемые оппортунистические заболевания, с которыми здоровая иммунная система обычно справляется.

Попадая в организм человека, ВИЧ подрывает иммунную систему, нападая на определенные клетки, призванные бороться с инфекциями, – Т-лимфоциты или клетки CD4. С течением времени ВИЧ разрушает такое количество этих клеток, что организм больше не может защищать себя от некоторых видов рака, вирусов, бактерий, грибков или паразитов.

Если не лечиться, ВИЧ-инфекция приводит к СПИДу – комплексу заболеваний, возникающих у ВИЧ-положительного человека на фоне сниженного иммунитета.

Как передается ВИЧ: пути заражения

  • незащищенный (без презерватива) секс;
  • совместное или повторное использование шприцев, игл и другого инъекционного оборудования;
  • использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга;
  • использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками крови;
  • передача вируса от ВИЧ-позитивной матери ребенку – во время беременности, родов и при кормлении грудью.

При наличии инфекций, передающихся половым путем и сопровождающихся возникновением открытых язвочек (например, герпес), опасность передачи ВИЧ при сексуальных контактах увеличивается в 2-5 раз.

Как ВИЧ не передается

Люди часто боятся заразиться ВИЧ при обычном бытовом контакте. На самом деле, эти страхи утрированы, и общение с ВИЧ-позитивными (или ВИЧ-положительными) людьми в быту безопасно.

ВИЧ не передается:

  • при рукопожатии или объятиях;
  • через пот или слезы;
  • при кашле и чихании;
  • при использовании общей посуды или постельного белья;
  • при совместном использовании ванны и/или унитаза;
  • при совместных занятиях спортом;
  • в общественном транспорте;
  • через животных или при укусах насекомых;
  • при поцелуе/через слюну (ВИЧ не передается при поцелуе, так как концентрация вируса в слюне недостаточна для инфицирования).

Неутешительная статистика

По данным ООН, в 2020 году число людей по всему миру, живущих с ВИЧ, составляет 38 миллионов. Из них 25,4 миллиона людей получают лечение в рамках антиретровирусной терапии. При этом число новых случаев заражения ВИЧ составило 1,7 миллиона. В то же время 690 тысяч человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом, в прошлом году.

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