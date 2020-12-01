В Санкт-Петербурге российская модель Vogue зарезала своего мужа

Супруги приехали в Северную столицу на выходные, сняли квартиру посуточно. Сергей Попов привел в квартиру другую девушку и начал с ней флиртовать на глазах у жены. Супруги поссорились, после чего модель ушла на кухню. Сергей решил продолжить разборки, пошел к жене и стал ее избивать. У Лили в руках оказался нож, которым она ударила мужа в сердце. После этого она сама вызвала скорую, но спасти мужа не удалось.