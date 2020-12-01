В Санкт-Петербурге российская модель Vogue зарезала своего мужа

В Санкт-Петербурге фотомодель журнала Vogue Лилия Судакова зарезала мужа Сергея Попова, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Она уже написала явку с повинной. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.
Супруги приехали в Северную столицу на выходные, сняли квартиру посуточно. Сергей Попов привел в квартиру другую девушку и начал с ней флиртовать на глазах у жены. Супруги поссорились, после чего модель ушла на кухню. Сергей решил продолжить разборки, пошел к жене и стал ее избивать. У Лили в руках оказался нож, которым она ударила мужа в сердце. После этого она сама вызвала скорую, но спасти мужа не удалось.
Лилия приехала в Петербург надолго, чтобы помимо карьеры модели развиваться как художник. Конфликты в семье были не редкостью и возникали якобы из-за неверности и агрессивного поведения 28-летнего мужа Лилии Сергея, она неоднократно жаловалась на побои. По ее версии, в день преступления Сергей ей угрожал, и она взялась за нож для самообороны.
Судаковой грозит до 15 лет лишения свободы.