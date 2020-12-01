Я даже и не подумал, что делаю это не правильно. Как показать собаке свою любовь

Находясь рядом со своим владельцем, собака ощущает настоящее счастье, спокойствие и уверенность. Эти три показателя являются основополагающими для собачьей любви. В человеческом понимании любовь собаки несколько искажена. Для собак важней привязанность, симпатия и доверие. Находясь с хозяином, животное ощущает именно эти эмоции, которые в человеческом обществе, принято называть любовью, пишет Zen.Yandex.ru.
Проявление собачьей любви разнообразно. Если щенок еще совсем маленький, он старается максимально прижаться к хозяину, сильно тоскует при длительной разлуке и при встрече активно лижет руки или лицо. Некоторые щенки ложатся на спину, подставляя свое брюшко, доверчиво прикрывая глаза.
По мере взросления собаки часто сохраняют свои привычки, оставшиеся с детства. Только проявления любви в этом случае будут куда сдержанней. Подросшая собака будет проявлять охранные качества не просто потому что, является защитником, а и потому что искренне любит своего владельца.
Отношение собаки к человеку
Знать, что животное думает и чувствует наверняка очень сложно. В отличие от человека, собаки способны проявлять свои эмоции исключительно мимикой, жестами и звуками. Порой, поведение домашних любимцев кажется понятным, а в некоторых случаях, поведение объяснить сложно. Проявлением любви от собаки к человеку, можно считать следующие действия:
- Активные попытки вылизывать лицо. Не многие владельцы любят, когда их питомцы пытаются облизать им руки или лицо, по причине возможности инфицирования патогенными микроорганизмами. На самом деле, попытки облизать лицо указывают на особую привязанность собаки к своему любимому владельцу. Не стоит расценивать подобное поведение как непослушание и ни в коем случае не нужно наказывать животное или ругать. Иначе серьезной душевной травмы не избежать.
- Своеобразное проявление заботы, когда владелец болеет или получил травму. Животные в попытках позаботиться о своем владельце, пытаются зализать и залечить «раны» хозяина, чувствующего себя плохо. Дикие волки, предки домашних собак, ухаживают за своими больными сородичами именно так. Если на теле человека есть раны или царапины, животное от большой любви к хозяину, будет стараться облегчить страдания, вылизывая их.
- Попытки поделиться любимыми игрушками или лакомствами. Многие собаки заигрывать с владельцем, принося ему свои любимые игрушки или лакомства. Это нечто иное, как проявление заботы. Возможно, собака хочет поиграть и таким образом привлекает внимание. В любом случае, питомца необходимо похвалить и попытаться понять, что именно он хотел сделать этим жестом.
- Прижимания после приема пищи. Ластящаяся после еды собака – показатель полного доверия своему владельцу. Ластиться собака после приема пищи не просто так. Она выказывает свою благодарность и радость от того, что владелец ее накормил.
- Совместный сон. Некоторые владельцы разрешат любимцам спать с ними в одной постели. Зоопсихологи утверждают, что это проявление чистейшей собачьей любви. Собаки, которым не разрешат спать в постели, стараются выбить себе место возле хозяйской кровати. Многие могут посчитать это охранными свойствами. На самом деле, так собака показывает свою безграничную любовь, готовая охранять и делить сон вместе со своим владельцем.
- Слежка. Если животное постоянно передвигается по дому, следуя за владельцем, это значит сильную привязанность, которую испытывает животное. Собаке хочется быть рядом, радоваться обществу человека. В связи с чем, собака передвигается по дому вместе с владельцем, ныряя под обеденный стол, кровать в комнате или кресло в гостиной.
- Собака зевает одновременно с владельцем. Если собака зевает, вместе со своим владельцем, это может указывать на особую связь между животным и человеком.
- Спокойствие, если владелец покидает дом. Спокойно оставаясь дома, собака, которая не паникует, безгранично доверяет своему владельцу и любит его. Она верит, что владелец вернется, обнимет и будет рад встречи.
- В некоторых случаях, проявлением собачьей любви является укладывание на спину и подставление живота. Это указывает на доверие собаки к владельцу.
Какие действия владельца доказывают любовь к собаке
Понять, что собака любит своего владельца можно, но как в ответ показать любимцу свои чувства. Зоопсихологи рекомендуют несколько вариантов, среди которых выделяют:
- Доверительный взгляд. Ученый в сфере нейронауки, Б. Хейр, однажды высказал мнение о том, что собаки смотрят настолько пристально, как-будто, обнимают взглядом. Совершенно необязательно смотреть пристально в глаза не знакомых собак. Более того, это может расцениваться животным как призыв к агрессии. Но со своим любимцем, который знает хозяина и доверяет ему, подобный зрительный контакт позволит укрепить связь между ними. Знаком внимания, который по достоинству оценит любящая собака, является и тихое ласковое слово или же мягкие поглаживания, сопровождающиеся зрительным контактом. В собачьем организме при таких доверительных взглядах продуцируется гормон окситоцин, укрепляющий связь между хозяином и собакой.
- Приподнятие бровей. Японские исследователи использовали специальные высокоскоростные камеры, позволившие отметить особенность – собака поднимает левую бровь, когда хозяин здоровается с ней. Проанализировав движения мышц морды собак, реагирующие по-разному на знакомых, случайных прохожих или владельцев, ученые выяснили ряд факторов. Если владелец использует больше мимики при общении со своим любимцем, то и животное будет отвечать ему тем же.
- Объятия. Не только большие, но и маленькие собаки не любят, когда их пытаются прижимать и обнимать против воли. Показать свою любовь к животному можно, мягко прижимаясь телом к любимцу. Чаще подобные проявления любви свойственны для маленьких щенков. Переусердствовать, давить на животное и делать ему больно не нужно. Попытки объятий наблюдаются у взрослых собак, которые приходят к ногам владельца и кладут свою морду. Это и есть своего рода объятия.
- Возможность совместного сна. Мозг собак на протяжении несколько десятков лет исследовался целыми группами ученых. Для исследований применялся магнитно-резонансный томограф. В ходе нейробиологических исследований, стало известно, что во время сна, животные являются самыми уязвимыми. Совместный сон рядом с владельцем, указывает на то, что питомец, безусловно, доверяет своему хозяину. Не обязательно спать в одной постели с собакой. Показать свою любовь можно, расположив лежанку собаки в своей спальне или рядом возле кровати.
Не стоит забывать быть собой. Собака понимает не только проявление любви в физическом плане, но и по интонации голоса. Резкие звуки, постоянные громкие выкрики вряд ли расположат животное к владельцу.
Общаясь со своим любимцем, необходимо вкладывать всю любовь и нежность в голос, проявлять заботу и тепло.