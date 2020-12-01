Я даже и не подумал, что делаю это не правильно. Как показать собаке свою любовь

Проявление собачьей любви разнообразно. Если щенок еще совсем маленький, он старается максимально прижаться к хозяину, сильно тоскует при длительной разлуке и при встрече активно лижет руки или лицо. Некоторые щенки ложатся на спину, подставляя свое брюшко, доверчиво прикрывая глаза.

По мере взросления собаки часто сохраняют свои привычки, оставшиеся с детства. Только проявления любви в этом случае будут куда сдержанней. Подросшая собака будет проявлять охранные качества не просто потому что, является защитником, а и потому что искренне любит своего владельца.

Отношение собаки к человеку

Знать, что животное думает и чувствует наверняка очень сложно. В отличие от человека, собаки способны проявлять свои эмоции исключительно мимикой, жестами и звуками. Порой, поведение домашних любимцев кажется понятным, а в некоторых случаях, поведение объяснить сложно. Проявлением любви от собаки к человеку, можно считать следующие действия: