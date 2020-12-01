Последнее Рождество Мелании Трамп в Белом доме: изумительный декор

ФОТО: SMG/ZUMAPRESS.com

В этом году Мелания последний раз отвечает за убранство официальной резиденции Президента США. В помощь супруге Дональда Трампа были направлены самые лучшие профессиональные декораторы, но решающее слово оставалось за ней. И результат превзошел ожидания!

ФОТО: SMG/ZUMAPRESS.com

В официальном Instagram-аккаунте первой леди США появилось праздничное видео, в котором икона стиля и законодательница деловой моды Мелания Трамп украшает резиденцию президента.

ФОТО: SMG/ZUMAPRESS.com

Прихожая утопает в рождественских елях, сверкающих мириадой огней. В убранстве комнат преобладают красные, серебристые тона. Многие пользователи соцсетей, которые смотрели видеоматериал практически единодушно сошлись во мнении, что на этот раз Белый дом украшен безукоризненно. А главная ель, которую Мелания Трамп лично встретила на прошлой неделе, установлена в голубом кабинете. Тема декора в этом году называется "Америка прекрасная".

ФОТО: SMG/ZUMAPRESS.com