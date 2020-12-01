Вт, 1.12.2020
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Мат и ревность: дочь Валентины Легкоступовой обнародовала переписку матери с Юрием Фирсовым

Валентина Легкоступова

ФОТО: Instagram

Валентина Легкоступова умерла при очень странных обстоятельствах, и родственники артистки до сих пор пытаются понять, что же произошло в тот роковой день, когда ее с травмами увезли в больницу. Главным подозреваемым они считают вдовца звезды Юрия Фирсова.

После того как Валентина Легкоступова впала в кому, ее дочери Анетте передали все вещи матери. Помимо паспорта и кошелька, там был телефон артистки, в котором ее наследница нашла очень странную переписку. Благодаря ей Анетта смогла выяснить, при каких обстоятельствах произошло знакомство Легкоступовой и Фирсова, пишет «Стархит».

Впервые будущие супруги списались в социальных сетях. После этого они обменялись номерами телефонов и стали общаться в мессенджере. Фирсов сразу сознался, что у него есть жена, но называл это брак формальностью. «Мы давно не живем вместе. Встречаемся редко, только ради каких-то технических моментов. Вместе воспитываем дочь», — делился Юрий.

Артистка быстро влюбилась в Фирсова
Артистка быстро влюбилась в Фирсова. Скриншот видео

Позднее, когда отношения влюбленных стали более серьезными, Легкоступова предложила избраннику развестись. Звезда не хотела быть любовницей, но ее просьба вызвала гнев у Юрия. В аудиосообщениях он обматерил артистку, а после признался, что крайне разочарован. «Я глупый лох, развелся на твою провокацию. Уже спланировал все наше проживание. Хоть где, главное вместе», — жаловался Фирсов.

Также Анетта выяснила, что периодически Юрий предлагал Валентине Легкоступовой выпить. Артистка раз за разом отказывалась, поскольку имела непереносимость алкоголя.

Был у Фирсова и другой рычаг давления. Иногда он скидывал певице фотографии красивых женщин, хвастаясь тем, что работает с ними. «Понял, ревнуешь. А зря. Хотя ревнуй, держи себя в тонусе», — заявлял Юрий.

Фирсов все время провоцировал звезду
Фирсов все время провоцировал звезду. Скриншот видео
Легкоступова ревновала возлюбленного
Легкоступова ревновала возлюбленного. Скриншот видео

Дочь Легкоступовой уверена, что Фирсов имеет прямое отношение к смерти ее матери. Якобы до встречи с Юрием артистка крайне редко выпивала, а тут неожиданно ушла в запой на несколько дней. В период этого загула она и получила серьезные травмы, но Фирсов, видя состояние избранницы, не вызвал врачей.

Артистка постоянно отказывалась от алкоголя
Артистка постоянно отказывалась от алкоголя. Скриншот видео

Возможно, если бы звезде оказали своевременную помощь, она бы осталась жива. В эфире шоу «Док-Ток» на Первом канале Анетта заявила, что будет и дальше вести расследование, чтобы выяснить все детали произошедшего.

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