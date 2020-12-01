Мат и ревность: дочь Валентины Легкоступовой обнародовала переписку матери с Юрием Фирсовым

После того как Валентина Легкоступова впала в кому, ее дочери Анетте передали все вещи матери. Помимо паспорта и кошелька, там был телефон артистки, в котором ее наследница нашла очень странную переписку. Благодаря ей Анетта смогла выяснить, при каких обстоятельствах произошло знакомство Легкоступовой и Фирсова, пишет «Стархит».

Впервые будущие супруги списались в социальных сетях. После этого они обменялись номерами телефонов и стали общаться в мессенджере. Фирсов сразу сознался, что у него есть жена, но называл это брак формальностью. «Мы давно не живем вместе. Встречаемся редко, только ради каких-то технических моментов. Вместе воспитываем дочь», — делился Юрий.

Артистка быстро влюбилась в Фирсова. Скриншот видео

Позднее, когда отношения влюбленных стали более серьезными, Легкоступова предложила избраннику развестись. Звезда не хотела быть любовницей, но ее просьба вызвала гнев у Юрия. В аудиосообщениях он обматерил артистку, а после признался, что крайне разочарован. «Я глупый лох, развелся на твою провокацию. Уже спланировал все наше проживание. Хоть где, главное вместе», — жаловался Фирсов.

Также Анетта выяснила, что периодически Юрий предлагал Валентине Легкоступовой выпить. Артистка раз за разом отказывалась, поскольку имела непереносимость алкоголя.

Был у Фирсова и другой рычаг давления. Иногда он скидывал певице фотографии красивых женщин, хвастаясь тем, что работает с ними. «Понял, ревнуешь. А зря. Хотя ревнуй, держи себя в тонусе», — заявлял Юрий.

Фирсов все время провоцировал звезду. Скриншот видео

Легкоступова ревновала возлюбленного. Скриншот видео

Дочь Легкоступовой уверена, что Фирсов имеет прямое отношение к смерти ее матери. Якобы до встречи с Юрием артистка крайне редко выпивала, а тут неожиданно ушла в запой на несколько дней. В период этого загула она и получила серьезные травмы, но Фирсов, видя состояние избранницы, не вызвал врачей.

Артистка постоянно отказывалась от алкоголя. Скриншот видео