Малышева назвала простой способ профилактики коронавируса

По словам врача, для минимизации риска заражения SARS-CoV-2 необходимо использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.

Приглашенный эпидемиолог Александр Горелов пояснил, что слюнная железа — один из органов, где вирус активно размножается. В связи с этим применение специальных средств с цетилпиридиния хлоридом способно «убить» коронавирус на шесть часов. Он добавил, что такое исследование было проведено в Сингапуре.