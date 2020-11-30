«Отказала страховка»: Бузова чудом выжила на съемках ледникового шоу

Певица Ольга Бузова чудом не лишилась жизни во время очередного выступления в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. В процессе выполнения воздушного трюка на руке певицы была всего одна страховка, которая съехала вниз. Участнице шоу пришлось продолжить трюк на большой высоте, рискуя жизнью, пишет «Комсомольская правда».

Для очередного этапа пара телеведущей и олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева решили сделать номер под трек Бузовой «Люди не верили», а для большего эффекта поющей ведущей пришлось взлететь к самому потолку площадки.

Во время съемок страховка певицы была прикреплена не к двум, а к одному ее запястью, и, когда девушка была на внушительной высоте, ремешок не сработал и съехал ближе к ладони.

Выяснилось это только тогда, когда певица уже парила под крышей. Рискуя собой, звезда «Дома-2» изо всех сил сжала страховку руками и продолжила выполнять трюки. Телеведущая смогла выполнить опасный элемент в воздухе и чудом осталась целой и невредимой. Уже твердо стоя на льду, девушка рассказала, что приключилось с ней на высоте.

«Я летала надо льдом. В прямом смысле этого слова», — написала звезда в Инстаграм.

Отмечается, что после репетиции Ольге досталось от главного тренера проекта Ильи Авербуха за безответственность, но потом фигурист все же похвалил ее за профессионализм и силу воли.