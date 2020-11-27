Жительница Таллинна рассказала, как ее обманула организатор конкурса красоты «Миссис Эстония»

«Вы все прекрасно помните, как в начале лета я приняла участие в конкурсе красоты «Миссис Эстония 2021» , организатором которого является Ирени Эрби.

Я, благодаря конкурсу, приобрела много новых полезных знакомств. Все девчонки-участницы очень красивые, интересные и весёлые, помогли мне найти свой оттенок красной помады, открыть в себе новые грани и возможности.

Красивое начало.

Но с каждым месяцем мои ожидания таяли. Мастер-классы переносились по личным причинам организатора из недели в неделю. Девочки уже начали сомневаться в том, что конкурс когда-либо завершится, и начали делиться своими подозрениями и недовольствами в адрес организатора. За что сразу же были удалены из чата конкурса и дисквалифицировались по личным пожеланиям Ирени.

А как иначе? Деньги были заплачены, а конкурс стоит на месте.

Под подобную раздачу попала и я. В одну секунду была удалена с конкурса только по той причине, что попросила организатора ответить на моё письмо. И, конечно, никто мне не компенсирует ту сумму , что была оплачена за участие, несмотря на то, что все заявленные возможности и мастер-классы предоставлены не были.

Что делать в этой ситуации? Жить дальше, уроки никогда не бывают бесплатными.

Поэтому, милые мои девушки-красавицы, если вы хотя бы раз задумывались, стоит ли участвовать в этом конкуре под руководством Ирени и Magic Monday Production, то мой вам совет: НЕ СТОИТ!!!

Вас так же обманут, кинут на деньги.

Но я ни в коем случае не разочарована в людях. Да, порой попадаются среди них мошенники и обманщики, но хороших людей больше», - написала Елена.