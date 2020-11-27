У бывшей ведущей «Орла и решки» случился выкидыш

Я до сих пор не рассказала Мари-Николь, что малыш, который должен был родиться, как и она в мае, у меня в ближайшее время не появится <...>. И с одной стороны, меня конфузит от того, что сказать хоть что-то надо, а с другой, то, что я вру ей,