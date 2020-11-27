У бывшей ведущей «Орла и решки» случился выкидыш

Бывшая ведущая популярного шоу путешественников «Орёл и решка» Натали Неведрова потеряла ребёнка в результате выкидыша на третьем месяце беременности. Об этом бывшая звезда проекта сообщила общественности сама, пишет News.ru.
В своём Instagram Неведрова опубликовала пост о том, что хотела бы нарушить молчание и, наконец, рассказать о случившемся своей пятилетней дочери Мари-Николь. По словам телеведущей, дочь очень ждёт появления сестры или брата и уже предложила назвать сестрёнку Аней.
— призналась Неведрова.
Она написала, что всякий раз «стоит как дурак» перед дочерью и «улыбается, кивая» вместо того, чтобы рассказать о выкидыше. Мари-Николь, по словам звезды, понимает её лучше других и всякий раз говорит о своей любви к маме по поводу или без него.
— написала Неведрова.
31-летняя Натали Неведрова уже шесть лет замужем за продюсером Евгением Машковым. У семейной пары есть двое детей — дочь Мари-Николь, родившаяся в 2015 году, и сын Мартин, который появился на свет прошлой зимой.
Как сообщал NEWS.ru, ранее доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО МГМСУ им А. И. Евдокимова рассказала, какие факторы резко повышают риск выкидыша у женщин. По её словам, к выкидышу может привести, в частности, избыточный вес будущей мамы.