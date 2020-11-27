Российская порноактриса показала пикантную утреннюю тренировку

Российская порноактриса Юлия Чиркова, известная как Джиа Лисса, выложила в микроблоге видео, на котором показала свою утреннюю тренировку.

Напомним, что в этом году она получила премию XBIZ Europa Award в категории «Лучшая исполнительница года». Сейчас россиянка живет на Бали и делится со своими поклонниками пикантными видео и фотографиями.

Юлия Чиркова тщательно следит за своей фигурой и занимается спортом. Также она постоянно делает гимнастику, увлекается йогой, поэтому старается не пропускать утренние тренировки, на которых растягивает тело.