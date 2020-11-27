Российская порноактриса показала пикантную утреннюю тренировку

Напомним, что в этом году она получила премию XBIZ Europa Award в категории «Лучшая исполнительница года». Сейчас россиянка живет на Бали и делится со своими поклонниками пикантными видео и фотографиями.
Юлия Чиркова тщательно следит за своей фигурой и занимается спортом. Также она постоянно делает гимнастику, увлекается йогой, поэтому старается не пропускать утренние тренировки, на которых растягивает тело.
Порноактриса показал, как обычно проходят такие занятия по утрам. Юлия тренируется на свежем воздухе, она занимается растяжкой, особое внимание уделяя бедрам. При этом Чиркова сопровождает свою тренировку неожиданным напитком, а именно вином, которое она отпивает прямо из бутылки. Такое видео вызвало восторг у поклонников российской порноактрисы. Особенно их позабавил тот факт, что Юлия Чиркова пытается совместить здоровый образ жизни и распитие алкогольных напитков.