«Эти фото не разрешал выкладывать бывший муж»: обнаженная Рита Дакота на последних сроках беременности

30-летняя Рита Дакота опубликовала в личном блоге откровенные снимки, сделанные в период беременности Мией. В кадре артистка позирует абсолютно обнаженной, прикрывая интимные места руками. Звезда признается: она бы давно поделилась снимками с поклонниками, однако Влад Соколовский был резко против.

Эти фотографии мне не разрешал выкладывать бывший муж. И я не стала, не сумев убедить в своей правде насчет тонкой грани «пошло/красиво» и глубоко уважая его чувства… Но сегодня неразрешающего мужа у меня нет, а эти фото я по-прежнему считаю шедеврами,

— подписала блондинка.

К слову, когда Рита носила под сердцем дочь, Влад крутил романы на стороне. О похождениях супруга певица узнала после родов и впала в глубокую депрессию. Вскоре пара рассталась, так и не насладившись полноценной семейной жизнью.

Пользователи Сети восхитились кадрами певицы, удивляясь подлому поступку Соколовского. «И как можно было изменять такой красивой девушке, которая к тому же ждет твоего ребенка!?» — негодуют фанаты.

С новым избранником Федором Белогаем артистка старается выстраивать здоровые и гармоничные отношения. Певица отметила: между ней и бойфрендом нет жестких ограничений.

Ваш муж (жена) — отдельная сформированная личность, вы чисто технически не можете запретить взрослому человеку пользоваться своей свободой воли, выбора и действия, данного ему (ей) по праву рождения — так, как он считает нужным…

— уверена Дакота.

Она считает, что влюбленным необходимо обсуждать спорные вопросы, а не идти на открытый конфликт: «Ты отвечаешь только за свою сторону отношений. Ты ставишь личные границы и обозначаешь, что не соглашаешься с таким раскладом вещей и видишь уважение в браке слегка иначе. А далее твой муж уже сам решает, как ему поступить. Пренебречь твоими чувствами и сделать то, на что он имеет право, или же считаться с твоими чувствами, беречь твое ментальное здоровье».