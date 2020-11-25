Умер футболист Диего Марадона

Легендарный футболист и главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на аргентинскую газету Clarin.
Он скончался в доме в районе Сан-Андрес. Причиной смерти бывшего спортсмена стал сердечный приступ.
4 ноября стало известно, что ему провели операцию на мозге. Экс-футболиста успешно прооперировали в клинике в городе Оливос после появления у него субдуральной гематомы. Операция длилась 1,5 часа.
Личный врач Марадоны Леопольдо Луке заявил, что госпитализация не была срочной.
Гематома была выявлена у бывшего капитана сборной Аргентины в ходе томографии. Причиной кровоизлияния мог стать удар по голове.
За день до этого сообщалось, что Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, был доставлен в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований. Уточнялось, что причиной госпитализации стали его эмоциональные проблемы.