Сказочный каток в Таллинне открылся! О чем мечтают первые посетители?

На протяжении многих лет каток на улице Харью был такой же важной деталью рождественского Таллинна, как и ель на Ратушной площади. Но несмотря на то, что на улицах Старого города нет туристов и некоторые кафе закрылись, жители и гости столицы все равно могут провести весело время, катаясь на коньках.

Яна, которая с мужем и двумя маленькими детьми пришла на каток, рассказала, что это первый раз, когда ее сын попробует кататься на коньках.

Больше всего мне нравится кататься вечером, 3

- сказала она, хотя призналась, что делает это не часто.

Павел с сыном пока решили просто посмотреть, много ли людей на катке и как вообще происходит его работа во время пандемии. Также они решили посмотреть на рождественскую ель на Ратушной площади.

Потом тогда решим, хотим прокатиться или нет, 3

- сказал он.

Маргус Вельман следит за порядком на катке. Он рассказал, что хотя пока на катке совсем мало людей, по его мнению, они все-таки будут приходить, потому что здесь можно подышать свежим воздухом и подвигаться, а не сидеть в душной квартире.