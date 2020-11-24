Письмо читательницы: привел в McDonald’s и даже пончик не купил, ушла как оплеванная

«Познакомились на сайте знакомств с мужчиной, переписывались 2 недели, я не могла раньше встретиться, была занята на работе.

Договорились встретиться в центре города, я работаю недалеко, ему удобно.

Приехала, встретились, говорит: "Давай пройдемся чуть-чуть и зайдем кофе выпьем в ресторане". Прошлись и вышли на McDonald’s. Говорит: "Ну, вот, РЕСТОРАН, идем".

Зашли, я присела, он пошел к автомату и спрашивает, что я буду.

Я говорю, что чай и пончик.

Он приносит мне только чай...

А себе кофе.

Я промолчала, но хотелось кричать: "Что жадный ты такой? На пончик денег нет? (стоит он 1 евро и 50 центов - прим.ред.)"

Пообщались минут 20, я говорю: "Мне пора, дела", а он такой: "У нас же не свидание, ты за чай отдать мне не хочешь?"

Я кинула в морду ему 1 евро и 5 центов мелочью и ушла.

Он мне в след крикнул: "Психичка".

Шла по улице как оплеванная.

Как окунули, понятно куда...

Так противно...

Как так можно? Мужику 32 года, внешне приятный, а такое "г" внутри...

Я прям не верю, что такие бывают!

Такие существа убивают все желания ходить на свидания», - пишет Алина.

А как считаете вы, кто должен платить за чай и десерт при первой встрече мужчины и женщины в ресторане?