«До мурашек»: Утяшева и Воля трогательно поздравили друг друга с 8-й годовщиной свадьбы

Вот уже восемь лет Ляйсан Утяшева и Павел Воля счастливы в браке. Супруги воспитывают двоих детей — 7-летнего сына Роберта и 5-летнюю дочь Софию. В день 8-й, жестяной годовщины свадьбы гимнастка и звезда Comedy Club обменялись поздравлениями в Instagram. Ляйсан поделилась с фолловерами романтичным видеороликом, смонтированным из десятка совместных снимков, а в подписи призналась мужу в любви: «8 лет, как официально мы стали ячейкой общества. А сколько до этого лет, месяцев, дней, часов, минут счастья, уже не сосчитать. Мы в открытом космосе без скафандра. И без масок. На нас не влияет гравитация! Ты мой электрический сон. И я не хочу просыпаться».

В свою очередь, Павел Воля опубликовал в Сети тот же клип и подписал его не менее трогательно:

Этот ролик я взял у Ляйсан, потому что он лучше, чем фото, которое приготовил я, и он больше говорит о нас. О нашем МЫ, о наших совместных восьми годах. Это официальный статус, а уж сколько было до этого. И все это время было великолепно! Восьмерка — это еще и знак бесконечности. Я бесконечно счастлив, потому что бесконечно люблю и бесконечно любим. Пожалуй, для общественного поздравления достаточно. Остальное я сказал, скажу, сделаю и буду делать лично. Тет-а-тет. Только для тебя. Благодарю за все! Держи мою руку! Побежали дальше!