ОКОНФУЗИЛАСЬ! ⟩ Тодоренко оголилась в эфире Первого канала

Участница шоу “Ледниковый период”, телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала всякое отсутствие комплексов, сняв штаны прямо перед камерой в эфире Первого канала.

Конфуз, который наблюдали миллионы телезрителей, произошел в очередном выпуске программы во время видеосвязи Тодоренко с партнером по проекту Романом Костомаровым.

Дебютировавший в качестве ведущего Владимир Маркони, ранее сам участвовавший в проекте и уже сошедший с дистанции, представлял пару в отсутствии Регины, которая в момент съемок находилась за пределами Москвы. Он и предложил Роману связаться с партнершей дистанционно по видеосвязи.

Как пообещал Маркони, “если Регина на связь не выйдет, мы с тобой дальше [будем выступать] в “Ледниковом периоде”. “Пока ты в разъезде, я нашел себе другую. Авербух нам все одобрил”, – пошутил Костомаров, едва телеведущая появилась на экране.

“Скажи пожалуйста, а каково это, работать, пропускать тренировки “Ледникового периода” и получать еще за это “шестерки”? – поинтересовался Маркони.

Регина тотчас обратилась за поддержкой к Роману. “Ну, скажи правду, что я прилетаю, и сразу с самолета еду в “Лужники” заниматься”… Я не халтурю”, – жалобно пояснила она.

Роман вынужден был согласиться: “Она золото просто! Золото!”. В это время Регина неожиданно начала расстегивать штаны прямо в эфире, намереваясь продемонстрировать результаты тяжелых тренировок.

“А еще я обнаружила вот что!” – обратилась она к собеседникам, лихо приспустив штаны прямо перед камерой.

В результате зрители увидели не только большой синяк на оголенном бедре телеведущей, но и отсутствие на ней нижнего белья.

“Это шоу для семьи!” – запоздало предупредил Маркони, но было уже поздно.