У Юлии Волковой случился рецидив рака

В 2012 году певица Юлия Волкова узнала о страшном диагнозе. Артистка перенесла операцию по удалению опухоли щитовидной железы. Тогда хирург случайно задел голосовые связки певицы, из-за чего Юлия потеряла голос.

Ради карьеры певицы Юлия еще не раз ложилась под нож хирурга и перенесла несколько операций, чтобы восстановить связки и вернуть голос. Врачам удалось вернуть голос, однако не так давно Волкова узнала о том, что у нее рецидив.

Конечно, такая новость ее шокировала и буквально выбила почву из-под ног артистки. Юлия очень переживала о своем здоровье, но сейчас она настроена решительно и будет бороться до конца.

«Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не знаешь, как, что. Это невозможно принять», — говорит Волкова.