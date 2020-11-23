Врач рассказал о влиянии антисептиков на состояние кожи

Врач-дерматолог Алексей Едемский считает, что использование антисептиков и частое мытьё рук на фоне пандемии коронавируса в сочетании со снижением температуры воздуха привело кожу россиян в «состояние войны», делится News.ru.
Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik. По словам медика, эти факторы имеют довольно агрессивное воздействие на кожу человека и резко отрицательно сказываются на её состоянии. И это происходит практически везде: в помещении кожа начинает пересыхать из-за центрального отопления, на улице — из-за холода.
— пояснил Едемский.
По его словам, в таких условиях кожный покров постоянно «пытается восстановиться», но ему это не удаётся из-за постоянного воздействия негативно влияющих факторов.
При этом он призвал во время пандемии не отказываться от антисептиков и прочих средств гигиены, но параллельно использовать крем для рук. По его словам, это поможет сохранить здоровье кожи. В частности, врач посоветовал прибегать к плотным защитным кремам по типу эмолентов, которые «обволакивают кожу и не дают возможности влаге испаряться из неё».
— заявил Едемский.