Инфекционист развеял миф о «правиле пяти секунд» при падении еды

«"Правило пяти секунд" или шуточное "что упало у студента, то упало на газетку" не актуально в плане эпидемиологии», — сказал он. Врач отметил, что в данном случае важно не само время, а количество бактерий на поверхности. Акинфиев пояснил, что место падения должно быть чистым и недавно убранным, пишет Lenta.ru.

«Пол может быть гораздо чище, чем у кого-то стол даже. Там бутерброд может пролежать час и ничего ему не будет», — добавил инфекционист и сказал, что если употребить еду вместе с опасными бактериями, то можно получить пищевое отравление.

Согласно народному «правилу пяти секунд», упавшую пищу можно есть, если поднять ее с поверхности раньше указанного срока. Уточняется радиостанцией, что этот миф активно транслируют в кино и сериалах. В частности, данный пример показали в телешоу «Теория большого взрыва».