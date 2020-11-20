Не Оливье! Три культовых салата времен СССР. Без них не обходилось ни одно застолье того времени

Сыр с чесноком

Еще этот салат часто называли "Еврейский", потому как из максимально дешевых продуктов получалась такая вкуснятина.

Ингредиенты

Плавленые сырки - 3 штуки;

Яйца вареные - 3 штуки;

Чеснок - 2 - 3 зубчика;

Майонез для заправки.

Готовить этот салат проще простого. Яйца и сыр нужно натереть на терке, чеснок измельчить любым доступным способом.

Смешать все ингредиенты, по вкусу посолить и заправить майонезом.

Сегодня аналогичный набор продуктов используется, но не в качестве салата, а аппетитной намазки на бутерброды.

Зимний салат

В советские время известнейший салат Оливье назывался максимально просто - Зимний.

Как мне объясняла мама, потому что готовился из продуктов, которые можно было с легкостью купить зимой.

Особую экзотику представлял собой консервированный зеленый горошек, который закупали заблаговременно и берегли, как зеницу ока.

Ингредиенты

Отварная картошка - 3 штуки;

Отварная морковка - 1-2 штуки;

Вареные яйца - 4 штуки;

Колбаса вареная “Докторская” - 250 граммов;

Луковица - 1 штука;

Огурчики маринованные - 2-3 штучки;

Майонез;

Консервированный горошек - 1 банка.

Яйца и отварные овощи почисть.

Все ингредиенты салата порезать мелкими кубиками, заправить майонезом.

Добавить консервированный горошек.

Перемешать. При необходимости посолить на свой вкус.

Мимоза

На третьем месте еще один салат, популярнейший в советское время. Салат Мимоза являлся настоящим украшением любого застолья, так как он очень красивый, яркий, без сомнения, очень вкусный.

Салат "Мимоза" ФОТО: Shutterstock

Ингредиенты

Вареная картошка - 2 штуки;

Отварная морковка - 1 штука;

Вареные яйца - 4 штуки;

Луковица - 1 небольшая головка;

Консервы в масле “Сайра” или "Сардины" - 1 банка;

Майонез для заправки;

Зелень - для украшения.

Картошку и морковь очистить и натереть на терке. Каждый овощ отдельно.

Лук мелко порезать.

Яйца также почистить и натереть, но желтки отдельно, белки - отдельно.

Консервы размять вилкой.

Салат Мимоза выкладывается слоями в следующем порядке - картошка, лук, майонез, сайра, лук, майонез, морковка, яичные белки, майонез, яичные желтки.

Украсить веточками зелени.

Конечно, были еще и Винегрет, Селедка под шубой, Обжорка, но эти салаты были менее популярными, чем описанные мною три коронных салата - Мимоза, Сыр с чесноком и Зимний.

А какие популярные салаты того времени вспомните вы?