Не Оливье! Три культовых салата времен СССР. Без них не обходилось ни одно застолье того времени

Все, кто застал советские времена, с особой нежностью и ностальгией вспоминают вкусные блюда того периода. Сегодня я хочу напомнить про три самых популярных салата, без которых не обходилось ни одно застолье, пишет Zen.Yandex.ru.
Сыр с чесноком
Еще этот салат часто называли "Еврейский", потому как из максимально дешевых продуктов получалась такая вкуснятина.
Ингредиенты
- Плавленые сырки - 3 штуки;
- Яйца вареные - 3 штуки;
- Чеснок - 2 - 3 зубчика;
- Майонез для заправки.
Готовить этот салат проще простого. Яйца и сыр нужно натереть на терке, чеснок измельчить любым доступным способом.
Смешать все ингредиенты, по вкусу посолить и заправить майонезом.
Сегодня аналогичный набор продуктов используется, но не в качестве салата, а аппетитной намазки на бутерброды.
Зимний салат
В советские время известнейший салат Оливье назывался максимально просто - Зимний.
Как мне объясняла мама, потому что готовился из продуктов, которые можно было с легкостью купить зимой.
Особую экзотику представлял собой консервированный зеленый горошек, который закупали заблаговременно и берегли, как зеницу ока.
Ингредиенты
- Отварная картошка - 3 штуки;
- Отварная морковка - 1-2 штуки;
- Вареные яйца - 4 штуки;
- Колбаса вареная “Докторская” - 250 граммов;
- Луковица - 1 штука;
- Огурчики маринованные - 2-3 штучки;
- Майонез;
- Консервированный горошек - 1 банка.
Яйца и отварные овощи почисть.
Все ингредиенты салата порезать мелкими кубиками, заправить майонезом.
Добавить консервированный горошек.
Перемешать. При необходимости посолить на свой вкус.
Мимоза
На третьем месте еще один салат, популярнейший в советское время. Салат Мимоза являлся настоящим украшением любого застолья, так как он очень красивый, яркий, без сомнения, очень вкусный.
Ингредиенты
- Вареная картошка - 2 штуки;
- Отварная морковка - 1 штука;
- Вареные яйца - 4 штуки;
- Луковица - 1 небольшая головка;
- Консервы в масле “Сайра” или "Сардины" - 1 банка;
- Майонез для заправки;
- Зелень - для украшения.
Картошку и морковь очистить и натереть на терке. Каждый овощ отдельно.
Лук мелко порезать.
Яйца также почистить и натереть, но желтки отдельно, белки - отдельно.
Консервы размять вилкой.
Салат Мимоза выкладывается слоями в следующем порядке - картошка, лук, майонез, сайра, лук, майонез, морковка, яичные белки, майонез, яичные желтки.
Украсить веточками зелени.
Конечно, были еще и Винегрет, Селедка под шубой, Обжорка, но эти салаты были менее популярными, чем описанные мною три коронных салата - Мимоза, Сыр с чесноком и Зимний.
А какие популярные салаты того времени вспомните вы?
Напишите про них в комментариях, очень интересно.