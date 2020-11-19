Чт, 19.11.2020
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Известный эстонский политик опубликовала фото с мужем: 37 лет вместе!

Марина Кальюранд.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Депутат Европарламента Марина Кальюранд на своей страничке в Facebook опубликовала фотографию с мужем, подписав снимок: «Калле - мой джекпот в жизни. 37 лет вместе».

Фото сделано в Японии в 2018 году. Кадр всего лишь за час набрал более тысячи лайков и несколько десятков комментариев, где люди поздравляют дипломата с годовщиной свадьбы.

Марина Кальюранд с мужем

ФОТО: Facebook

Кальюранд была послом Эстонии в России с февраля 2006 до августа 2008, с 25 октября 2007 послом в Казахстане, в 2011 году назначена послом Эстонии в США, сейчас является депутатом Европарламента.

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