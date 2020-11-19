Просто скелет: фанаты не узнали исхудавшую Викторию Лопыреву

Виктория Лопырева постоянно публикует новые снимки в своем Instagram. Поклонники под каждым постом выражают свое восхищение красотой модели и телеведущей. Однако на одном из новых снимков Лопырева выглядит ужасающе худой.

На кадре телеведущая находится на природе, она одета в платье цвета фуксии. У модели болезненно худые руки и слишком потерянный взгляд.

Также заметно, что формы Лопыревой стали намного скромнее. «Ее величество безумство», – подписала модель фото.

Однако многие поклонники остались не в восторге от увиденного. Они признались, что Лопырева стала неузнаваемой. «Что-то пошло не так», «Анорексичный вид», «Вика - красавица, но здесь получилась неудачно», «Что с вами, Вика? Не узнать вас! Испортила себя диетами», «Это как будто и не вы. Слишком худая, где аппетитный формы?» – высказались подписчики.

Но были и те, кто адресовал Виктории комплименты по поводу ее внешнего вида. «Красотка. Взгляд манящий», «Как можно быть такой красивой?», «Вика - принцесса», «Великолепная», – написали фанаты.