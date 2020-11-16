Пн, 16.11.2020
Путешественница Настя: рассказала другу из Эстонии, какая средняя зарплата в России, а он не поверил и сказал, что они зарабатывают в 4 раза больше СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Исследование: ожирением в Эстонии страдают 20 процентов женщин и 25 процентов мужчин

Ожирение. Иллюстративное фото.

ФОТО: Luis Louro / PantherMedia / Luis Louro

За пару десятилетий в мире стало в два раза больше людей, страдающих ожирением. В 2018 году в Эстонии избыточный вес был у 20 процентов женщин и 25 процентов мужчин, показывает проведенный в Тартуском университете анализ, пишет Rus.ERR.

В Эстонии в период с 2000 по 2018 ожирение распространилось как среди женщин, так и мужчин. Дело в том, что в 2000 году ожирением страдали 14,3 процентов мужчин и 17,7 процентов женщин. В 2018 году эти цифры составили 22,8 процентов и 18,9 процентов. 

Исследование студентки Института семейной медицины и народного здоровья Тартуского университета Элизы Кендер также показало, что вероятность ожирения выше всего среди женщин и мужчин старше 35 лет, имеющих низкий уровень образования, среди людей, употреблявших алкоголь в больших количествах, бывших курильщиков и тех, кто оценил свое здоровье как плохое. Ожирение также характерно для мужчин, живущих в браке и свободном браке, работающих и получающих высокий доход, а также для женщин, физически неактивных, получающих низкий доход и оценивающих свой уровень стресса как низкий.

С работой Кендер можно ознакомиться здесь.

НАВЕРХ
Back