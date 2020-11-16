Исследование: ожирением в Эстонии страдают 20 процентов женщин и 25 процентов мужчин

В Эстонии в период с 2000 по 2018 ожирение распространилось как среди женщин, так и мужчин. Дело в том, что в 2000 году ожирением страдали 14,3 процентов мужчин и 17,7 процентов женщин. В 2018 году эти цифры составили 22,8 процентов и 18,9 процентов.

Исследование студентки Института семейной медицины и народного здоровья Тартуского университета Элизы Кендер также показало, что вероятность ожирения выше всего среди женщин и мужчин старше 35 лет, имеющих низкий уровень образования, среди людей, употреблявших алкоголь в больших количествах, бывших курильщиков и тех, кто оценил свое здоровье как плохое. Ожирение также характерно для мужчин, живущих в браке и свободном браке, работающих и получающих высокий доход, а также для женщин, физически неактивных, получающих низкий доход и оценивающих свой уровень стресса как низкий.



С работой Кендер можно ознакомиться здесь.