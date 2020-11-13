Двери в 2021: как провести пятницу, 13-е, чтобы год был удачным?

Чем только не пугают суеверных людей в пятницу, 13-е. Силы зла набирают мощь, демоны охотятся за душами неверных, все приметы сулят только беды и потери — именно поэтому к этой дате у обывателей складывается скептическое отношение. Однако в этом году стоит отбросить предрассудки и взглянуть на нее серьезно. О том, что изменит в жизни человечества в этот день, 5-tv.ru рассказал астролог Алексей Фандеев.

«Сегодня это не просто байка, а очень важное астрологическое событие — соединение Юпитера и Плутона. По греческой мифологии Юпитер — это Зевс, бог, который правит остальными богами. А Плутон — это его антипод, Аид, который правит подземным царством. Такое соединение последний раз было больше 200 лет назад. Это значит, что именно сегодня, в пятницу, 13-е, встречаются силы добра и зла, чтобы заключить новый договор мира для всех нас, людей», — поведал астролог.

Именно в конце этой недели решается судьба мира, и от того, как вы проведете пятницу, 13-е, зависит, каким будет для вас следующий год. Поэтому астролог рекомендовал не вступать в противостояния, а сконцентрироваться на достижении внутреннего баланса и гармонии.