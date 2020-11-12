Эстонский «Холостяк» Отть Лепланд рассказал, какими качествами должна обладать его избранница

По словам Оття, счастливы те, кому удается при жизни испытать настоящее душевное родство. «Неважно, насколько ты можешь быть знаменит, или же как много у тебя денег, но если у нет своего человека, детей, семьи, которая всегда рядом, тогда ты на самом деле один. Семья — это самое главное»,