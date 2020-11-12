Чт, 12.11.2020
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Эстонский «Холостяк» Отть Лепланд рассказал, какими качествами должна обладать его избранница

Отт Лепланд и Паула Репп осенью прошлого года. Пара рассталась.

ФОТО: Instagram/erakogu

2020 год прошел для Оття в несколько ином темпе, как и у нас всех, а в мае родился его новый сингл, полный эмоций. Идея для сингла появилась благодаря самой жизни певца - сингл состоит из чувств, которые он испытал после разрыва отношений с девушкой. 

По словам Оття, счастливы те, кому удается при жизни испытать настоящее душевное родство. «Неважно, насколько ты можешь быть знаменит, или же как много у тебя денег, но если у нет своего человека, детей, семьи, которая всегда рядом, тогда ты на самом деле один. Семья — это самое главное»,

- говорит Отть.

Но какие же женщины нравятся Оттю? «Мне очень нравится, когда женщина по характеру и натуре скромная», - поделился певец. «Такая доминирующая личность, которая открывает дверь с ноги, мне не нравится», - делится Uudised.tv3.

Ну что, скромницы, берем на заметку, ведь сердце Оття свободно, и он открыт для новых отношений. Пожалуй, легче всего с ним будет познакомиться на его концертах. Или, из-за ограничений, это уже будет не так легко сделать? 

Отть Лепланд на выступлении в церкви, город Пайде

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Вот, например, на таком камерном концерте в церкви города Пайде! Думаю, Господь был бы не против. Так что, следите за афишей выступлений и дерзайте!  

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