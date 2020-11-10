Муцениеце разделась на пляже, и это фото лучше не видеть ни Прилучному, ни его новой возлюбленной

31-летняя Агата Муцениеце отправилась в Крым вместе с друзьями, где ходит в походы и покоряет вершины. «Горы — это сила, мой Спирит счастлив, он снова вдохнул в себя силу ветра! Спасибо вселенной за людей рядом и за такую планету, как Земля!» — написала актриса под фото в спортивной одежде. Но не забыла экс-супруга Павла Прилучного и про более горячие снимки.