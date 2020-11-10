Муцениеце разделась на пляже, и это фото лучше не видеть ни Прилучному, ни его новой возлюбленной

31-летняя Агата Муцениеце отправилась в Крым вместе с друзьями, где ходит в походы и покоряет вершины. «Горы — это сила, мой Спирит счастлив, он снова вдохнул в себя силу ветра! Спасибо вселенной за людей рядом и за такую планету, как Земля!» — написала актриса под фото в спортивной одежде. Но не забыла экс-супруга Павла Прилучного и про более горячие снимки.
В Instagram актрисы появились два пикантных фото. На одном из них артистка расположилась перед зеркалом в чёрном нижнем белье, демонстрируя «укреплённое» походами тело. На другом — обнажилась на фоне заката вместе с подругой Ольгой Сухаревой.
Женщины позировали топлес у самой кромки воды, подняв над головой руки. Агата стояла слева, завязав волосы в хвост и хвастаясь тонкой талией, стройными ногами и татуировками. А аккаунт отдохнувшей и набравшейся сил звезды пополнился ещё одной цитатой: «Одним из главных признаков счастья и гармонии является полное отсутствие потребности кому-то что-то доказывать».