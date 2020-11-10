От каких цитрусовых можно потолстеть

Между тем, иногда злоупотребление цитрусовыми может навредить. Так, от некоторых фруктов можно набрать вес или испортить кожу, а вот другие, напротив, улучшают состояние волос и ногтей. Как же правильно выбирать и есть цитрусовые, чтобы получить максимальную пользу?

Итак, фрукты – это неотъемлемая часть здорового питания. Именно они насыщают наш организм большим количеством витаминов и минералов, благодаря которым у нас улучшается самочувствие и состояние здоровья в целом (фрукты снижают плохой холестерин в крови, улучшают работу сердца, к примеру, бананы, так как содержат калий, способствуют похудению из-за наличия клетчатки, которая находится в яблоках, персики полезны для мозга, цитрусовые улучшают состояние кожи, а фрукты с высоким содержанием витамина A, E, С улучшают зрение).

Несмотря на то что многие знают о пользе фруктов как для здоровья, так и похудения, отказываются или минимизируют их употребление, сидя на диете, особенно это касается сладких фруктов.

Да, бесспорно, фрукты содержат много природных сахаров (фруктоза, сахароза, глюкоза и др.), но это не означает, что если вы будете есть фрукты, вы быстро поправитесь. Суть в том, что во всем необходимо знать меру, а также многое зависит от индивидуальных особенностей организма человека, к примеру, кто-то ест мучное в больших количествах и не поправляется, а кому-то достаточно съесть несколько бутербродов, как вес увеличивается.

Ответ на вопрос, можно ли поправиться от фруктов таков: да, можно. Во-первых, если употреблять их в большом количестве плюс в дополнение к фруктам получать немало калорий из обычной пищи и при этом вести малоподвижный образ жизни, во-вторых, из-за индивидуальных особенностей организма.

Если вы боитесь набрать лишний вес из-за фруктов, тогда выбирайте фрукты с низким содержанием сахара.

Фрукты с высоким и низким содержание сахара

Отказываться на диете от фруктов – плохая идея, поэтому просто выбирайте менее сладкие, например: яблоки, киви, апельсины, лимоны, грейпфруты, ананасы, мандарины, абрикосы, арбуз. А вот бананы, виноград, манго и хурма содержат больше сахара, но это не означает, что их нужно исключить из своего питания, так как каждый фрукт несет в себе особую пользу для здоровья и фигуры, просто необходимо знать меру.