Устали от обыденности? Проведите несколько часов в круизе по Балтийскому морю

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Позвольте себе маленький, но освежающий отдых на море! В 5-часовом круизе на пароме Megastar вас ждут изысканные вкусы, выгодные покупки и время для себя. В этой поездке нет высадки в Хельсинки, поэтому и не нужно выдерживать карантин. 36

Стоимость билета на одного человека начинается от 23 евро. Если вы решите отправиться в такое приключение на автомобиле, то билеты для всех пассажиров будут стоить по 14 евро, а за сам транспорт нужно будет доплатить всего 10 евро.

Пассажирам на автомобиле будет удобно занять место в гараже на 7-й палубе. Вход в гараж открыт на протяжении всей поездки, что позволяет сразу относить сумки с покупками в машину. В Таллинне въезд и выезд с судна без очереди. 36

Стоимость шведского стола на пароме не сильно отличается от уже привычной нам: от 13 евро за завтрак до 26 евро за обед или ужин для взрослого. Также на пароме есть другие места общественного питания, в том числе и знаменитый ресторан быстрого питания Burger King.

Нравятся ли вам утончённые вкусы высокой кухни или сытный фастфуд – в ресторанах на Megastar есть блюда на любой вкус. 36

На протяжении всего путешествия на борту открыт крупнейший на Балтике двухэтажный универмаг Traveller Superstore, где будет нескучно провести хоть всю поездку, цены на товары в котором снижены минимум на 20%.