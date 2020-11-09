Эксклюзивные кадры с места прощания с Михаилом Жванецким в Москве

В Москве хоронят Михаила Жванецкого. Из-за ситуации с распространением коронавируса публичную церемонию прощания провести оказалось невозможно, поэтому похороны проходят на Новодевичьем кладбище в закрытом режиме. Двери территории буквально закрыли на замок.

Могила известного писателя-сатирика, предположительно, будет находиться недалеко от захоронения первого президента РФ Бориса Ельцина. Ранее друзья Жванецкого говорили, что на похороны вероятно будет приглашен раввин, который прочтет традиционную еврейскую поминальную молитву «Кадиш».