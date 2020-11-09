Первая женщина вице-президент США: Кто такая Камала Харрис?

В Штатах каждый кандидат на пост президента подает так называемую балансирующую заявку — в ней он указывает, кто станет вице-президентом. Еще до включения Харрис в балансирующую заявку ходили слухи, что Демократическая партия и Джо Байден рассматривают на должность вице-президента «цветную» женщину. В августе 2020 Харрис стала кандидатом на этот пост, победа Байдена автоматически сделает ее вице-президентом. Кто такая Камала Харрис рассказывает 5-tv.ru.

Дочь бунтарей: Семья Камалы Харрис

Камала Харрис родилась 20 октября 1965-го в городе Окленд штата Калифорния. В ней течет индийская и ямайская крови: ее мать Шамала Гопалан уроженка Индии, отец Дональд Харрис-младший приехал в США из Ямайки. Пара познакомилась во время учебы в Калифорнийском университете. Шамала состояла в группе гражданских активистов, Дональд тоже посещал митинги и изучал в университете экономические теории левых партий. Даже после рождения дочерей Камалы и Майи, они продолжили участвовать в протестных акциях.

Брак родителей Харрис был недолгим, они развелись, мать забрала девочек и переехала работать в канадский университет Макгилла в Монреале. Шамала Гопаган сделала себя имя в академической среде и исследовала рак.

Благодаря родителям будущий вице-президент получила хорошее среднее образование и окончила два университета. Ее выбор пал на Говардский университет, где она защитила диплом в области политологии и экономики. Вторым высшим учебным заведением Харрис был юридический колледж Гастингса, который входил в Калифорнийский университет: там Камала защитила степень доктора права.

Младшая сестра Камалы Харрис адвокат и политический аналитик. В 2016-м Майя Харрис была членом команды предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

Кем работала Камала Харрис до выборов 2020-го?

После окончания университета и колледжа, Харрис начала работать в окружной прокуратуре округа Аламеда штата Калифорния в 1989-м. Одним из первых карьерных достижений Камалы стало снижение статистики подростковой проституции. Харрис удалось добиться, что пойманных проституток рассматривали не только в качестве преступниц, но и жертв сутенеров и развращения.

В 1994-м, когда Камале Харрис было 30 лет, она состояла в отношениях со спикером собрания штата Калифорния Вилли Брауном-младшим, который был вдвое старше ее. По информации американских СМИ, именно он посодействовал, чтобы Камалу назначили членом Калифорнийского апелляционного совета по страхованию от безработицы и Комиссии по медицинской помощи.