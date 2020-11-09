Первая женщина вице-президент США: Кто такая Камала Харрис?

Хотя официально выборы США еще не окончены, ведущие американские СМИ уже назвали победителя президентской гонки. Новым президентом Штатов будет демократ Джо Байден, а вице-президентом — Камала Харрис. И если о Байдене уже сказано много, то до сих пор в тени остается его «правая рука» — Камала Харрис, первая женщина вице-президент в истории США, пишет Пятый канал.
В Штатах каждый кандидат на пост президента подает так называемую балансирующую заявку — в ней он указывает, кто станет вице-президентом. Еще до включения Харрис в балансирующую заявку ходили слухи, что Демократическая партия и Джо Байден рассматривают на должность вице-президента «цветную» женщину. В августе 2020 Харрис стала кандидатом на этот пост, победа Байдена автоматически сделает ее вице-президентом. Кто такая Камала Харрис рассказывает 5-tv.ru.
Дочь бунтарей: Семья Камалы Харрис
Камала Харрис родилась 20 октября 1965-го в городе Окленд штата Калифорния. В ней течет индийская и ямайская крови: ее мать Шамала Гопалан уроженка Индии, отец Дональд Харрис-младший приехал в США из Ямайки. Пара познакомилась во время учебы в Калифорнийском университете. Шамала состояла в группе гражданских активистов, Дональд тоже посещал митинги и изучал в университете экономические теории левых партий. Даже после рождения дочерей Камалы и Майи, они продолжили участвовать в протестных акциях.
Брак родителей Харрис был недолгим, они развелись, мать забрала девочек и переехала работать в канадский университет Макгилла в Монреале. Шамала Гопаган сделала себя имя в академической среде и исследовала рак.
Благодаря родителям будущий вице-президент получила хорошее среднее образование и окончила два университета. Ее выбор пал на Говардский университет, где она защитила диплом в области политологии и экономики. Вторым высшим учебным заведением Харрис был юридический колледж Гастингса, который входил в Калифорнийский университет: там Камала защитила степень доктора права.
Младшая сестра Камалы Харрис адвокат и политический аналитик. В 2016-м Майя Харрис была членом команды предвыборной кампании Хиллари Клинтон.
Кем работала Камала Харрис до выборов 2020-го?
После окончания университета и колледжа, Харрис начала работать в окружной прокуратуре округа Аламеда штата Калифорния в 1989-м. Одним из первых карьерных достижений Камалы стало снижение статистики подростковой проституции. Харрис удалось добиться, что пойманных проституток рассматривали не только в качестве преступниц, но и жертв сутенеров и развращения.
В 1994-м, когда Камале Харрис было 30 лет, она состояла в отношениях со спикером собрания штата Калифорния Вилли Брауном-младшим, который был вдвое старше ее. По информации американских СМИ, именно он посодействовал, чтобы Камалу назначили членом Калифорнийского апелляционного совета по страхованию от безработицы и Комиссии по медицинской помощи.
В 2003-м Камала Харрис была избрана окружным прокурором Сан-Франциско и проработала на этой должности до 2011-го. Победа на выборах сделала ее первой темнокожей женщиной в истории США, которая заняла этот пост. Некоторые считают, что Камала наделала много ошибок, которые обернулись для нее провалом в предвыборной гонке в 2020-м. В частности Харрис отказалась требовать смертную казнь для обвиняемого в убийстве полицейского. Генеральный прокурор Калифорнии Билл Локиер и сенаторы обвинили ее в превышении должностных полномочий.
Но этот скандал не помешал Камале Харрис баллотироваться на должность генерального прокурора Калифорнии в 2010-м и победить. В 2014-м она была переизбрана на второй срок. В 2017-м после завершения второго прокурорского срока, Харрис заняла должность сенатора от штата Калифорния.
Почему Харрис не участвовала в президентских выборах?
Харрис планировала баллотироваться на пост президента США с девизом предвыборной кампании «For The People» (Для людей). Камале Харрис помешали черные пятна в ее прокурорской карьере: скандалы с делами о наркотиках, нежелание добиться смертной казни для преступника, застрелившего полицейского. Кроме того, Харрис выступила против введения должности спецпрокурора, занимающегося расследованием дел, в которых полицейские стреляют на поражение.
Жители Калифорнии не могут простить Харрис ее поступок в 2012-м, когда она отказалась подавать гражданский иск против местного банка, который якобы взыскивал имущество по закладным и не соблюдал юридические процедуры. Камала посчитала, что иск — беспочвенен, хотя его поддержало Министерство юстиции США.
Несмотря на черные пятна в карьере, Камала Харрис уверенно шла вперед в предвыборной гонке. Она участвовала в дебатах с Джо Байденом и даже вырвалась вперед, но в декабре 2019-го сняла свою кандидатуру. Американские СМИ уверены, что проблемы у Харрис возникли из-за отсутствия четкой предвыборной кампании.
Почему ее выбрал Джо Байден?
В балансирующую заявку кандидаты в президенты обычно включают человека, который будет продолжать линию партии, но при этом привносить и свои видения. Это делается для того, чтобы переманить на свою сторону потенциальных избирателей партии противника. Так и сам Джо Байден был включен в балансирующую заявку Барака Обамы. Эксперты считают, что консерватор Байден помог добиться уверенной победы Обамы на тех выборах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что политик «старой» закалки Джо Байден выбрал в качестве своего вице-президента молодую и прогрессивную женщину.
Джо Байден назвал Камалу Харрис бесстрашным борцом за права «обычных» граждан. Кроме того, будучи кандидатом в президенты Байден хотел на должность своего заместителя женщину, а после протестов и массовых беспорядков спровоцированных убийством Джорджа Флойда, политик заявил, что ищет «цветную» женщину-политика. Харрис вовремя заметили — демократ, цветная, женщина, прогрессивные взгляды, выдвигалась на пост президента. Рейтинг популярности в конце октября 2019 года — 3%. Конечно, для президента США — мало, а вот для вице-президента — в самый раз.