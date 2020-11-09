Пн, 9.11.2020
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Реакция кота на плохую погоду попала на фото и стала хитом

Кот по кличке Тыква

ФОТО: Скриншот с Instagram

Рыжего кота по кличке Тыква впервые в жизни взяли на пляж. Однако ему эта идея не очень не понравилась. Прежде всего из-за плохой погоды. Реакцию питомца сеяли на фото. Забавные снимки опубликовал развлекательный портал Bored Panda, пишет Сегодня.

По словам хозяйки, поначалу все было не так уж плохо, но потом поднялся сильный ветер.

Тыква начал корчить рожи. Мы никогда раньше не видели ничего подобного. Все эти фотографии взяты из пятисекундного видео! С тех пор он уже несколько раз был на пляже, и ему очень понравилось,

– отмечают владельцы животного.

Тыкву и его брата по кличке Усач забрали из приюта для животных. "Он такой любопытный и умный, с очень хорошей интуицией. Наш котик любит всех других животных, и они его", – рассказывают хозяева питомца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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