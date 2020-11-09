Реакция кота на плохую погоду попала на фото и стала хитом

Рыжего кота по кличке Тыква впервые в жизни взяли на пляж. Однако ему эта идея не очень не понравилась. Прежде всего из-за плохой погоды. Реакцию питомца сеяли на фото. Забавные снимки опубликовал развлекательный портал Bored Panda, пишет Сегодня.
По словам хозяйки, поначалу все было не так уж плохо, но потом поднялся сильный ветер.
– отмечают владельцы животного.
Тыкву и его брата по кличке Усач забрали из приюта для животных. "Он такой любопытный и умный, с очень хорошей интуицией. Наш котик любит всех других животных, и они его", – рассказывают хозяева питомца.