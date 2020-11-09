Диетолог рассказала о вреде куриной кожи

Диетолог, член экспертного совета российской Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН) Дарья Русакова рассказала, что в куриной коже присутствуют антибактериальные препараты и препараты для стимуляции роста, которыми откармливали птицу. При этом наличие микробов под вопросом, так как перед тем, как отправить курицу в магазин, ее обрабатывают антисептиками и антибиотиками.

Также вредные вещества могут накапливаться в костях, печени и легких. При этом в органах могут присутствовать бактерии, вызывающие болезни, а также химические вещества. Эксперт рекомендует выбирать для еды филе и ножки, если происхождение курицы вызывает сомнения.