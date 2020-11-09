В Сети обсуждают роман Ани Лорак и 65-летнего азербайджанского бизнесмена

Украинско-российская певица и актриса Ани Лорак в прошлом году рассталась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара прожила в браке почти десять лет, их называли одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. 42-летняя певица воспитывает дочь Софию, которая в июне отпраздновала свое девятилетие.
На сегодняшний день 42-летняя артистка встречается с саунд-продюсером Егором Глебом. Звездная пара проживает в загородном доме в Подмосковье.
Ани Лорак активный пользователь соцсетей, часто делится фото и видео. Певица недавно опубликовала фото с известным бизнесменом Аразом Агаларовыми и поздравила его с днем рождения. Ани Лорак была облачена в стильное платье светлого оттенка с глубокой зоной декольте. Волосы аккуратно уложены, а на лице макияж в естественных тонах.
В Сети ходят слухи о романе певицы и бизнесмена. Согласно российским СМИ, Ани Лорак живет в доме в поселке, которым владеет семья олигарха Араза Агаларова, который носит название «Агаларов Эстейт». Однако артистка старается не комментировать эту информацию, пишет clutch.ua.