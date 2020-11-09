В Сети обсуждают роман Ани Лорак и 65-летнего азербайджанского бизнесмена

Украинско-российская певица и актриса Ани Лорак в прошлом году рассталась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара прожила в браке почти десять лет, их называли одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. 42-летняя певица воспитывает дочь Софию, которая в июне отпраздновала свое девятилетие.