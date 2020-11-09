Кончаловский отправил домработницу в сумасшедший дом, потому что застал ее голышом

Так, несколько лет назад к нему пришла на работу женщина, которая ранее трудилась у Андрона Кончаловского — отца кинорежиссера. По словам Егора, она была милой, доброй и приятной в общении, при этом обожала все, что было связано с правильным питанием и спортивной тематикой. В один из дней, когда кинодеятель уехал на работу в «Мосфильм», женщина осталась убираться в квартире. Уже днем Егор вспомнил, что забыл что-то дома и решил вернуться — благо жилище находится близко к работе.

«Захожу, а она гладит рубашки абсолютно голая. Сначала не поняла, начала что-то говорить, потом утюгом прикрываться. Я сразу же закрылся, чтобы не видеть. И пошел звонить отцу, от которого она ко мне перешла. Папа сказал: «А ты не знал?» — вспомнил Егор в студии программы «Звезды сошлись».

54-летний Кончаловский сказал, что ситуацию быстро уладили — при этом оба участника истории посмеялись над этим и никогда больше не обсуждали.

В эфире НТВ кинорежиссер признался: у него бывали и не такие случаи с домработницами. Сейчас он большую часть времени проводит в трехэтажном загородном доме, в который даже встроена квартира для персонала. Какое-то время там жила семья — муж работал сторожем, а жена помогала по хозяйству. В определенный момент Кончаловский стал замечать странности за помощницей, а затем к нему обратился ее супруг.

«Пришел и говорит: «Моя сошла с ума». Привел ее и она мне сказала: «Я вас люблю и выхожу замуж». Отправили ее поболеть в сумасшедший дом. В итоге не поженились, но были близки к этому. А потом она просто уехала», — с юмором вспомнил историю Егор.