Кончаловский отправил домработницу в сумасшедший дом, потому что застал ее голышом

Егор Кончаловский мало времени проводит дома из-за постоянной работы, при этом любит чистоту, порядок и уют. Именно поэтому он подбирает персонал для своей квартиры тщательно и скрупулезно, пишет «Стархит».
Так, несколько лет назад к нему пришла на работу женщина, которая ранее трудилась у Андрона Кончаловского — отца кинорежиссера. По словам Егора, она была милой, доброй и приятной в общении, при этом обожала все, что было связано с правильным питанием и спортивной тематикой. В один из дней, когда кинодеятель уехал на работу в «Мосфильм», женщина осталась убираться в квартире. Уже днем Егор вспомнил, что забыл что-то дома и решил вернуться — благо жилище находится близко к работе.
«Захожу, а она гладит рубашки абсолютно голая. Сначала не поняла, начала что-то говорить, потом утюгом прикрываться. Я сразу же закрылся, чтобы не видеть. И пошел звонить отцу, от которого она ко мне перешла. Папа сказал: «А ты не знал?» — вспомнил Егор в студии программы «Звезды сошлись».
54-летний Кончаловский сказал, что ситуацию быстро уладили — при этом оба участника истории посмеялись над этим и никогда больше не обсуждали.
В эфире НТВ кинорежиссер признался: у него бывали и не такие случаи с домработницами. Сейчас он большую часть времени проводит в трехэтажном загородном доме, в который даже встроена квартира для персонала. Какое-то время там жила семья — муж работал сторожем, а жена помогала по хозяйству. В определенный момент Кончаловский стал замечать странности за помощницей, а затем к нему обратился ее супруг.
«Пришел и говорит: «Моя сошла с ума». Привел ее и она мне сказала: «Я вас люблю и выхожу замуж». Отправили ее поболеть в сумасшедший дом. В итоге не поженились, но были близки к этому. А потом она просто уехала», — с юмором вспомнил историю Егор.
Напомним, что после расставания с актрисой Любовью Толкалиной, Кончаловский нашел счастье с юристом Марией Леоновой. Пара воспитывает сына Тимура, который родился в 2017 году.