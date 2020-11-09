Заявление внебрачного сына Михаила Жванецкого

У 37-летнего Андрея Рывкина были натянутые отношения с отцом. Родные люди практически не общались. «Ушел человек, чьими словами говорит вся страна, но с которым я так и не смог найти общий язык. Быть сыном Михаила Жванецкого было потрясающе тяжело, но ни на секунду, даже сквозь злость и годы молчания, я не сомневался в том, что люблю его как отца», — написал сценарист в социальных сетях.

Внебрачный сын сатирика подчеркнул, что не держит зла на родителя — Андрей считал, что отец его не любит и не оценивает по достоинству все достижения. По словам Рывкина, теперь обиды остались в прошлом. «Мне все равно повезло, что при его жизни мне удалось сказать то, что давило меня все эти годы. Что удалось найти своих братьев. Что сейчас, в этот момент ужаса, я не один», — отметил наследник писателя.

Андрей мало общался со звездным отцом

Андрей не скрывает, что сейчас ему очень тяжело. «Это огромная трагедия для тех, кто нашел в нем глоток свободы в маразме последних лет советской власти. Для тех, кто кому он помог понять, что к чему в новой русской реальности. Для тех, кому он служил ориентиром совести и честности в вечной турбулентности нашей жизни. Но в первую очередь это потеря для тех, кто просто хотел услышать «привет» от отца», — добавил Рывкин.