Горячая и бешенная: самые роковые женщины по знаку Зодиака

Во все времена мужчины восхищались женщинами. Ради них устраивались войны, завоевывались континенты и совершались самые необыкновенные поступки в мире. Эксперт «Стархит» Мехди Эбрагими Вафа решил рассказать, какие женщины считаются самыми роковыми, и как с ними нужно себя вести.
5 место — Водолеи
Цельная и яркая женщина Водолей привлекает особое внимание. Ее расположения сложно добиться, и придется сильно постараться, чтобы занять свое место в ее жизни! Удержаться же рядом не так просто — потому что надо сильно соответствовать во всем.
Но забыть такую женщину не получится!
4 место — Лев
Представительницы этого знака Зодиака слишком значимы в жизни мужчины. Они способны свести сума, перевернуть вокруг весь мир, подарить незабываемые эмоции в силу своего нрава и также способны опустошить, если однажды она решит, что ей не место рядом с вами.
3 место — Дева
Нрав, прямолинейность и наличие своей точки зрения — отличительная черта женщин Дев. Они способны незаметно «играть» в свою игру, окутывая бесконечным обаянием, и это манит. Если мужчина искал в женщине не только красоту, но и «начинку», он ее найдет рядом со своенравной Девой!
2 место — Скорпион
Роковая ... Слишком часто это говорят именно про представительниц этого знака. Ураган эмоций, страстная натура, обладающая, как правило, отменным вкусом во всем и имеющая свое «я» на все 100%! Как не быть покоренным. Как не попытаться завоевать... Но не всем, далеко не всем это под силу. В этом особая роль Скорпиона.
1 место
Первое место касается всех женщин, которые не перестают удивлять, обогащать, спасать, поднимать до небес и опускать на землю. Каждая — обладательница уникальных качеств, влекущих мужчин на подвиги! Так мало надо, чтобы стать роковой в жизни мужчины — надо просто быть женщиной! И это прекрасно.