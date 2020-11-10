Горячая и бешенная: самые роковые женщины по знаку Зодиака

5 место — Водолеи

Цельная и яркая женщина Водолей привлекает особое внимание. Ее расположения сложно добиться, и придется сильно постараться, чтобы занять свое место в ее жизни! Удержаться же рядом не так просто — потому что надо сильно соответствовать во всем.

Но забыть такую женщину не получится!

4 место — Лев

Представительницы этого знака Зодиака слишком значимы в жизни мужчины. Они способны свести сума, перевернуть вокруг весь мир, подарить незабываемые эмоции в силу своего нрава и также способны опустошить, если однажды она решит, что ей не место рядом с вами.

3 место — Дева

Нрав, прямолинейность и наличие своей точки зрения — отличительная черта женщин Дев. Они способны незаметно «играть» в свою игру, окутывая бесконечным обаянием, и это манит. Если мужчина искал в женщине не только красоту, но и «начинку», он ее найдет рядом со своенравной Девой!

2 место — Скорпион

Роковая ... Слишком часто это говорят именно про представительниц этого знака. Ураган эмоций, страстная натура, обладающая, как правило, отменным вкусом во всем и имеющая свое «я» на все 100%! Как не быть покоренным. Как не попытаться завоевать... Но не всем, далеко не всем это под силу. В этом особая роль Скорпиона.

1 место