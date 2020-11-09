Гороскоп на 9 ноября: Козерогам стоит вернуть старые долги, а Львам лучше не флиртовать

Предстоящее начало недели будет весьма загруженным. Не исключено, что многие столкнутся с разладом в личных отношениях. Не стремитесь к новым встречам, однако внимательно наблюдайте за окружающими.
Овен
Телец
Время для глобальных свершений. Не пугайтесь сделок с недвижимостью и крупных покупок. Подумайте о дополнительном образовании и карьерном росте, советует ytro.ru.
Близнецы
Лучшее время для того, чтобы провести вечер в компании домочадцев. Наберитесь сил, послушайте советов родных людей и принимайтесь за активные действия – новые высоты вас ждут.
Рак
Оставьте в стороне эмоциональные колебания. Не стоит перегружать себя лишними заботами – поберегите самочувствие.
Лев
Будьте внимательны. Не стоит упиваться своими маленькими победами на личном фронте – излишняя романтичность не приводит ни к чему хорошему. Проявляйте сдержанность при общении с противоположным полом.
Дева
Возможно, вам предстоит сделать в понедельник весьма непростой выбор. Проанализируйте все "за" и "против". Прислушайтесь к интуиции.
Весы
Сохраняйте внутренний контроль – лишь самообладание позволит одержать победу в борьбе за личную независимость. В противном случае вам гарантированы неприятности.
Скорпион
Проявляйте крайнюю осторожность на работе и в личных отношениях – за любой промах придется платить. Обратите внимание на свой круг общения: не исключено, что кто-то злоупотребляет вашим доверием.
Стрелец
Благоприятный день для создания комфортных условий со своей половинкой. Предайтесь романтическим настроениям на вечер, ко знает, когда еще выдастся свободное время.
Козерог
Исправьте промахи, совершенные в прошлом. Верните старые долги и простите тех, кто когда-то вас обидел. Так вы обеспечите себе внутреннее спокойствие.
Водолей
При возможности избегайте общения с начальством – вы рискуете поссориться на ровном месте. Но не будьте излишни строги к себе – вам позволительны маленькие удовольствия в виде любимой еды.
Рыбы
Лучший день для закладывания основ в карьере. Помните, что выполнение всех рутинных действий закладывает фундамент для будущего успеха. Не окунайтесь в круговорот новых идей.