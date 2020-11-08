Названы версии крушения самолета с ведущим НТВ

В числе возможных причин инцидента названы ошибка пилотирования и техническая неисправность машины, а именно двигателя. Эксперты завершают следственные действия на месте крушения возле поселка Чкалово в Люберецком районе (Московская область), пишет Lenta.ru .

Катастрофа с участием легкомоторного самолета Cessna, за штурвалом которого находился Колтовой, произошла вечером в субботу, 7 ноября. Вместе с ведущим на борту находилась женщина, они оба погибли.

Ранее сообщалось, что Колтовой во время полета сообщил о неполадках с двигателем, после чего начал искать место для аварийной посадки, однако самолет загорелся. Очевидец рассказал, что машину болтало в воздухе в разные стороны, она сгорела за считаные минуты. Перед вылетом воздушное судно прошло все необходимые проверки.