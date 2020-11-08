Спала с Прилучным, пыталась увести Ягудина у беременной жены — топ слухов о Мирославе Карпович

Так, знакомые Мирославы рассказали, как несколько лет назад она была влюблена в Олимпийского чемпиона и фигуриста Алексея Ягудина, с которым играла в одном спектакле. Ситуацию осложняло то, что возлюбленная спортсмена Татьяна Тотьмянина уже ждала от него ребенка, правда, они не были женаты, пишет Starhit.ru.

«Мирослава сразу начала атаковать Ягудина, была очень навязчива. Присылала ему свои фотки, постоянно строчила в ночи смс. Когда беременная Тотьмянина это заметила, чуть дело до драки не дошло, Татьяна хотела поколотить «разлучницу», — рассказывают инсайдеры.

При этом, Ягудину удалось объяснить жене, что между ним и звездой сериала «Папины дочки» ничего нет, поэтому ситуация устаканилась. А вскоре фигуристы сыграли свадьбу.

Коллеги Мирославы намекают на то, что Карпович интересуется богатыми и известными мужчинами. Так, ее визажист сообщил, что актриса выбирает женатых, которые переживают кризис в личной жизни. «Она легко уводит их из семьи. У Ягудина хватило благоразумия, он не оставил беременную жену. А вот Прилучный лишился благополучной семьи... Агата Муцениеце — женщина европейского склада, терпеть унижения не стала и ушла после череды побоев», — рассказал знакомый.

Кроме того, он подчеркнул, что на момент романа Мирослава с подругой начала снимать дом рядом с Павлом, который в тайне от супруги приезжал к ней расслабиться, а наутро вернуться пьяным к жене. По словам визажиста, Карпович не скрывала отношений с женатыми мужчинами и несколько раз говорила, что вскоре они бросят жену ради нее.

«Чтобы завоевать Прилучного, Мира делала эротичные фотосессии, посылала их возлюбленному. Она ему как-то подарила календарь со своими откровенными фото. Мира, как мне кажется, была одержима идеей увести Павла из семьи и не раз мне советовала «сходить к бабке», мол, та помогает в любви. Но я в такие вещи не верю», — сказал визажист.