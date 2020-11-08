Номинант на звание "Классного руководителя года" Светлана Удрас: я вообще не хотела быть классным руководителем

«До школы я 20 лет проработала в SEB Bank. Я начинала кассиром, затем была руководителем филиала, кредитным менеджером, сотрудницей HelpDesk и контакт-центра», - говорит Светлана Удрас, которая также проводила тренинги в банке. «Я обучала новых сотрудников, которые только что пришли работать в банк, и проводила дополнительные курсы для уже работающих сотрудников. Я даже учила русский язык», - вспоминает она. «Так что у меня внутри все еще была страсть к преподаванию», пишет Elu24.

«Когда я окончила школу, я была на сто процентов уверена, что стану учителем. Я выбрала специальность учителя естественных наук в Таллиннском университете », - говорит Удрас.

Но практика последнего курса показала, насколько ответственную работу она выбрала. «Много работы и, как мне тогда казалось, бессмысленной работы! Помимо уроков, есть еще классное руководство! Последнее стало решающим фактором, почему я решила не идти работать в школу, я не хотела быть классным руководителем». Оглядываясь назад, эти воспоминания вызывают смех, потому что Светлана Удрас этой осенью была номинирована на звание "Классного руководителя года"

"Во время работы в банке прежнее призвание снова начало давать о себе знать. «Сначала я думала о специальности андрагогика, но тема особых потребностей становилась все интереснее. Я поступила на специальное образование Тартуского университета, одновременно продолжая работать в банке. Окончательный поворот в моей карьере сделал тот факт, что меня как тренера высоко ценили в банке, меня даже выбрали лучшим внутренним тренером. Это побудило меня сделать новый шаг. Я уже пришла к выводу, что успешные взрослые банкиры прекрасно обходятся без меня. Я хотела помочь молодым людям, которые все еще выбирают свой путь», - Светлана описывает мысли, которые в итоге привели ее в гимназию Ласнамяэ.

Помимо естественных наук, теперь учитель Удрас занимается также географией и экономикой. Она специальный педагог и координатор программы обучения для детей с особыми потребностями. Но самое смешное - она стала лучшим классным руководителем.