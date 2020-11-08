Евгений Осиновский о совмещении политики с воспитанием ребенка: это не хорошо, как для отца, так и для ребенка

Министр социальных дел и отец двухгодовалой дочки Танель Кийк пожаловался, что мало видется с ребенком: «На буднях мы редко вечером видимся, потому что когда я прихожу, она уже спит. Но если я прихожу раньше, мы всегда с ней вместе купаемся, такая у нас традиция».

Танель Кийк. ФОТО: Madis Veltman

Евгений Осиновский сочувствует Кийку и понимает его: «У нас с сыном тоже так было. Сын родил как раз тогда, когда я был министром образования. А второй ребенок родился 23 ноября, когда начался второй мой срок. Так что мы на своей шкуре знаем, каково это. К сожалению, это не хорошо как для отцов, так и для детей».

Также Осиновский добавил, что многие его коллеги жалеют, что не смогли уделять детям достаточного внимания из-за работы.

А бывший министр обороны Маргус Цахкна даже из политики ушел, чтобы быть больше со своими детьми.

Маргус Цахкна ФОТО: Joosep Pank

Осиновский вспоминает, что когда он ушел с рождением ребенка в десятидневный отпуск, некоторые коллеги возмущались: «Как это так? У тебя что, жены нет?» - говорили они.