Жена Байдена в платье Oscar de la Renta блистала на обращении мужа к нации

Кандидат в президенты США от Демократической партии, 77-летний Джо Байден, после предварительных данных о своей победе обратился к нации на митинге в Уилмингтоне. Политика во время выступления поддержала 69-летняя супруга Джилл Байден, появившаяся на публике в асимметричном платье Oscar de la Renta с цветочным узором стоимостью $5690 долларов. Образ вероятная первая леди дополнила коралловыми туфлями Jimmy Choo за $995.
Стоит отметить, что супруги находились на сцене в черных защитных масках, соблюдая меры профилактики распространения коронавируса, пишет Lady.mail.ru.
На митинге также выступила 56-летняя кандидат в вице-президенты Камилла Харрис. Политик появилась на сцене в белом брючном костюме Carolina Herrera.
Отметим, что 3 ноября в США прошли всеобщие выборы президента. Подсчет голосов продолжается, но по данным американских СМИ, побеждает Байден, который заручился поддержкой 290 выборщиков (для победы необходимо 270). Коллегия выборщиков огласит окончательные результаты 14 декабря. Инаугурация новоизбранного президента США состоится 20 января 2021 года.