Жена Байдена в платье Oscar de la Renta блистала на обращении мужа к нации

Кандидат в президенты США от Демократической партии, 77-летний Джо Байден, после предварительных данных о своей победе обратился к нации на митинге в Уилмингтоне. Политика во время выступления поддержала 69-летняя супруга Джилл Байден, появившаяся на публике в асимметричном платье Oscar de la Renta с цветочным узором стоимостью $5690 долларов. Образ вероятная первая леди дополнила коралловыми туфлями Jimmy Choo за $995.